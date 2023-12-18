Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап рассказал, зачем собирается в Колумбию в следующем году arrow

Потап рассказал, зачем собирается в Колумбию в следующем году

18 декабря 2023 20:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап рассказал, зачем собирается в Колумбию в следующем году
Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Рэпер, бизнесмен Потап стал активно публиковать контент в соцсетях из Испании. Туда он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. В следующем году, по словам 42-летнего артиста, он планирует посетить Колумбию.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Потапа.

Читайте также:

Потап продолжает посещать разные страны

На время репер живет между Барселоной и Мадридом. Там, по словам Алексея Потапенко (настоящее имя артиста), он делает аудио и видео контент вместе с украинцами.

В столице Испании посетил одну из PKO студий, которую назвал Меккой для музыкантов. Именно в этой локации свои хиты записывала группа Radiohead и шла работа над известным мультфильмом "Рапунцель".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

В студии Потап с командой поработал с известным музыкальным коллективом и продюсером из Колумбии. По словам мужа Насти Каменских, это только начало, и останавливаться на этом он не планирует.

"В следующем году мы продолжим нашу работу в самой Колумбии. Ну а скоро нас ждет очень интересная работа в Англии и конечно на Родине, в Украине", — заявил Потап.

Напомним, ранее мы писали, что Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне. Также мы рассказали, что Алексей Потапенко вспомнил, как он в Испании с парализованным лицом собирал помощь для ВСУ в прошлом году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме