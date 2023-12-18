Потап рассказал, зачем собирается в Колумбию в следующем году

Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Рэпер, бизнесмен Потап стал активно публиковать контент в соцсетях из Испании. Туда он вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. В следующем году, по словам 42-летнего артиста, он планирует посетить Колумбию.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Потапа.

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На время репер живет между Барселоной и Мадридом. Там, по словам Алексея Потапенко (настоящее имя артиста), он делает аудио и видео контент вместе с украинцами.

В столице Испании посетил одну из PKO студий, которую назвал Меккой для музыкантов. Именно в этой локации свои хиты записывала группа Radiohead и шла работа над известным мультфильмом "Рапунцель".

В студии Потап с командой поработал с известным музыкальным коллективом и продюсером из Колумбии. По словам мужа Насти Каменских, это только начало, и останавливаться на этом он не планирует.

"В следующем году мы продолжим нашу работу в самой Колумбии. Ну а скоро нас ждет очень интересная работа в Англии и конечно на Родине, в Украине", — заявил Потап.

Напомним, ранее мы писали, что Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне. Также мы рассказали, что Алексей Потапенко вспомнил, как он в Испании с парализованным лицом собирал помощь для ВСУ в прошлом году.