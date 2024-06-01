Потап вылетел в новую страну, но в соцсетях это не всем понравилось

Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

В начале этой недели рэпер Потап опубликовал видео, в котором он в самолете возвращался из Болгарии в Барселону. В том же испанском мегаполисе Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера и бизнесмена) был недолго — отправился в новую страну.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Продюсер, последний раз выехавший из Украины в октябре прошлого года, часто путешествует по разным странам мира. Полномасштабную войну Потапенко встретил в Испании. Как раз туда недавно вернулся продюсер, но надолго там не задержался.

"Снова в путь! Отправляемся на Кипр, много работы и интересных встреч впереди", — написал Потап и добавил фото из аэропорта.

В комментариях рэпера традиционно разнообразно. Кто-то до сих пор шлет Потапу проклятие за российское ИПСО о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Остальные же напоминают артисту о мобилизации в Украине.

Фу противно, с мертвым человеком он решил бороться. Ты уходи на фронт и покажи свою борьбу.

Домой поезжай, уклонист.

Потап, может, уже хватит выставлять эти чемоданы? Уже людям надоело это пролистывать на твоей странице.

Комментарии под публикацией Потапа об авиаперелетах. Скриншот: Instagram/realpotap

Что говорит о своей миссии за границей Потап

Продюсер отметил, что всю свою жизнь всегда ищет новые возможности, расширяет карту рабочих проектов и географию профессиональной деятельности.

"Лишь за последнее время я преодолел тысячи миль. Рабочие визиты и постоянная работа на студиях в США, Нидерландах, Испании, Германии и Колумбии, Варшава и Лондон, работа над видеопродакшеном в Софии и Португалии", — отметил в одной из последних публикаций Потап.

Рэпер уверяет: украинские представители шоу-бизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений. Они создают спрос на наших артистов. Также, по мнению Потапа, европейское музыкальное сообщество, которое стало причастным к украинскому, оценило наш профессионализм и талант, креативность и умение в любых условиях показать самый высокий результат.

"Для украинцев нет ничего невозможного, нет невозможных сроков и сверхсложных задач. Это наше время, поэтому мы не должны упускать никакой возможности заявить о себе", — подытожил муж певицы Насти Каменских.

Напомним, ранее мы писали, что Потап ответил на упреки россиян из-за смерти Анастасии Заворотнюк. Также мы рассказывали, что звезда шоу "МастерШеф" получил награду из рук мэра Киева Виталия Кличко.