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Потап закордоном просуває російських виконавців — блогер Беспалов

25 липня 2024 14:08
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Беспалов розкрив скандальні подробиці про Потапа — що відомо
Репер Олексій Потапенко (Потап). Фото: instagram.com/realpotap/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко за чутками, продовжує співпрацювати із росіянами. За  інформацією інсайдерів, репер нині є власником лейблу, який просуває виконавців з країни-агресорки.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

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Відомий блогер раніше розповідав про те, що Потап нині крутить роман, про який знає Настя Каменських, із колишньою дружиною Олексія Завгороднього (Позитива) — Анею Андрійчук. Саме на неї, за інсайдерською інформацією, продюсер переписав свій міжнародний лейбл, назва якого приховуються. Беспалов додав, що основними клієнтами цього лейблу нині є росіяни.

"У Потапа нині міжнародний лейбл, назву якого він приховує. На скільки я чула від подруги Андрійчук, та вихвалялася, що Потап зробив по документах її власницею цього лейблу. Вона тільки за, бо дуже полюбляє гроші. Андрійчук менеджерує артистів лейблу, серед яких є росіянка Дарія Тарасова — дружина українського зрадника, соліста гурту "Иванушки International" Кирила Туриченко. Вона випускається через Лейбл Потапа, хоча майже всі нині його клієнти — росіяни", — йдеться у повідомленні джерела.

Потап працює з росіянами — блогер
Потап із колишньою дружиною Позитива Анею Андрійчук. Фото: instagram.com/annchuk

Представники видання Новини.LIVE звернулися за коментарями до менеджменту артиста.

Нагадаємо, що відомий блогер розкрив деталі особистого життя репера Потапа. А також колишня дружина продюсера розповіла, чому він виїхав з країни.

Потап росіяни українські зірки лейбл Богдан Беспалов

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