Беспалов розкрив скандальні подробиці про Потапа — що відомо

Потап закордоном просуває російських виконавців — блогер Беспалов
Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко за чутками, продовжує співпрацювати із росіянами. За інформацією інсайдерів, репер нині є власником лейблу, який просуває виконавців з країни-агресорки.
Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.
Беспалов про роботу Потапа за межами України
Відомий блогер раніше розповідав про те, що Потап нині крутить роман, про який знає Настя Каменських, із колишньою дружиною Олексія Завгороднього (Позитива) — Анею Андрійчук. Саме на неї, за інсайдерською інформацією, продюсер переписав свій міжнародний лейбл, назва якого приховуються. Беспалов додав, що основними клієнтами цього лейблу нині є росіяни.
"У Потапа нині міжнародний лейбл, назву якого він приховує. На скільки я чула від подруги Андрійчук, та вихвалялася, що Потап зробив по документах її власницею цього лейблу. Вона тільки за, бо дуже полюбляє гроші. Андрійчук менеджерує артистів лейблу, серед яких є росіянка Дарія Тарасова — дружина українського зрадника, соліста гурту "Иванушки International" Кирила Туриченко. Вона випускається через Лейбл Потапа, хоча майже всі нині його клієнти — росіяни", — йдеться у повідомленні джерела.
Представники видання Новини.LIVE звернулися за коментарями до менеджменту артиста.
Нагадаємо, що відомий блогер розкрив деталі особистого життя репера Потапа. А також колишня дружина продюсера розповіла, чому він виїхав з країни.
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