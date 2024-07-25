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Потап за границей продвигает российских исполнителей — блогер Беспалов

25 июля 2024 14:08
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Беспалов раскрыл скандальные подробности о Потапе — что известно
Рэпер Алексей Потапенко (Потап). Фото: instagram.com/realpotap/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко по слухам, продолжает сотрудничать с россиянами. По информации инсайдеров, рэпер сейчас является владельцем лейбла, который продвигает исполнителей из страны-агрессора.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

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Известный блогер ранее рассказывал о том, что Потап нынче крутит роман, о котором знает Настя Каменских, с бывшей женой Алексея Завгороднего (Позитив) — Аней Андрейчук. Именно на нее, по инсайдерской информации, продюсер переписал свой международный лейбл, название которого тщательно скрівается. Беспалов добавил, что основными клиентами этого лейбла сейчас являются россияне.

"У Потапа сейчас международный лейбл, название которого он скрывает. На сколько я слышала от подруги Андрийчук, та хвасталась, что Потап сделал по документам ее владелицей этого лейбла. Она только за, потому что очень любит деньги. Андрийчук менеджерирует артистов лейбла, среди которых есть россиянка Дарья Тарасова — жена украинского предателя, солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Она выпускается через Лейбл Потапа, хотя почти все ныне его клиенты — россияне", — говорится в сообщении источника.

Потап работает с россиянами - блоггер
Потап с бывшей женой Позитива Аней Андрейчук. Фото: instagram.com/annchuk

Представители издания Новини.LIVE обратились за комментариями к менеджменту артиста.

Напомним, что известный блогер раскрыл детали личной жизни рэпера Потапа. А также бывшая супруга продюсера рассказала, почему он уехал из страны.

Потап россияне украинские звезды лейбл Богдан Беспалов

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