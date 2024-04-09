Потап опублікував російськомовну афішу свого шоу

Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, розпочав свій клубний тур містами Німеччини. Після скандалу з афішею, де його презентували як "російське ретро", 42-річний зірковий уродженець Києва зробив репост іншого анонсу свого виступу.

Відповідна сторіз з’явилась в його Instagram.

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Олексій Потапенко виконує на сценах нічних клубів репертуар не тільки гурту Mozgi, солістом якої він є, але й хіти дуету "Потап и Настя" і гурту "Время и Стекло". В останньому свого часу співали Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Олексій Завгородній (POSITIFF). А репер Потап зі своєю колишньою дружиною, бізнесвумен Іриною Горовою, були їхніми продюсерами.

Афіша, репост якої зробив Потап. Скриншот: Instagram/realpotap

Чимало представників українського шоу-бізнесу висловили у соцмережах нерозуміння, як Потап й досі співає російськомовні пісні за кордоном. Хоча більшість його колег або відмовились від таких композицій, або ж переклали їх українською.

"Солдат заочного ТРО в Барселоні дав перший концерт з моменту повномасштабного вторгнення у проросійському клубі в Німеччині... Як бачимо, час потрохи розставляє все на свої місця. І кожен остаточно обирає, до якого берега йому припливти", — написали в МУЗВАР.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на новину про свою смерть. Також ми розповідали, з ким співачка Настя Каменських та Потап спільно проводять час.