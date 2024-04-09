Потап опубликовал русскоязычную афишу своего шоу

Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, начал свой клубный тур по городам Германии. После скандала с афишей, где его презентовали как "российское ретро", 42-летний звездный уроженец Киева сделал репост другого анонса своего выступления.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Алексей Потапенко исполняет на сценах ночных клубов репертуар не только группы Mozgi, солистом которой она является, но и хиты дуэта "Потап и Настя" и группы "Время и Стекло". В последней в свое время пели Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Алексей Завгородний (POSITIFF). А рэпер Потап со своей бывшей женой, бизнесвумен Ириной Горовой были их продюсерами.

Афиша, репост которой сделал Потап. Скриншот: Instagram/realpotap

Многие представители украинского шоу-бизнеса выразили в соцсетях непонимание, как Потап до сих пор поет русскоязычные песни за рубежом. Хотя большинство его коллег либо отказались от таких композиций, либо перевели их на украинский.

"Солдат заочного ТРО в Барселоне дал первый концерт с момента полномасштабного вторжения в пророссийском клубе в Германии... Как видим, время понемногу расставляет все на свои места. И каждый окончательно выбирает, к какому берегу ему приплыть", — написали в МУЗВАР.

Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на новость о своей смерти. Также мы рассказывали, с кем певица Настя Каменских и Потап вместе проводят время.