Таїсія Повалій заявила, що її хотіла розстріляти українську влада — деталі

Повалій пробила дно — втекла в Донецьк, щоб не розстріляли українці
Співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Москви й працює в системі пропаганди Кремля, шокувала новою заявою. Вона пожалілася на українців, які нібито хотіли її розстріляти.
Про це пишуть росЗМІ.
Таїсія Повалій продовжує брехати про Україну
Путіністка дала чергове інтерв'ю на одному з російських каналів. Вона заявила, що на неї тиснула українська влада і навіть погрожувала через її політичні погляди. Втім, справа була 20 років тому.
"В мене загострене почуття справедливості, я ж пішла в ефір. Я пішла і висловила свою думку. І після цього на мене почалися гоніння, страшні гоніння. Що далі, то гірше. Я втекла в Донецьк, тому що мені погрожували розстрілом. Мені було дуже важко", — сказала зрадниця.
Однак, чому саме в Донецьк — не пояснила. Адже, співачка родом з Київщини й практично все життя прожила в столиці України. Ймовірно, це чергова пропагандистська ідея — мовляв, у Донецьку жили та збирались прихильники РФ та Володимира Путін.
Також зрадниця додала, що тоді вона дуже хвилювалася за майбутнє. Лише лила сльози в Україні й нічого більше.
"У мене був такий період, думала, що вже жити не буду. Мало того, я постійно плакала. Стільки сліз виплакала, що, здається, море б наплакала", — збрехала зірка.
Нагадаємо, співак Павло Зібров вимагає, щоб у Таїсії Повалій забрали звання "народної артистки України". Також ми розповідали, що співачка вкрала сукню в Андре Тана. Раніше Повалій дякувала окупантам за її порятунок з України.
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