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Повалій пробила дно — втекла в Донецьк, щоб не розстріляли українці

30 червня 2024 07:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Таїсія Повалій заявила, що її хотіла розстріляти українську влада — деталі
Зрадниця-співачка Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Москви й працює в системі пропаганди Кремля, шокувала новою заявою. Вона пожалілася на українців, які нібито хотіли її розстріляти. 

Про це пишуть росЗМІ.

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Путіністка дала чергове інтерв'ю на одному з російських каналів. Вона заявила, що на неї тиснула українська влада і навіть погрожувала через її політичні погляди. Втім, справа була 20 років тому.

"В мене загострене почуття справедливості, я ж пішла в ефір. Я пішла і висловила свою думку. І після цього на мене почалися гоніння, страшні гоніння. Що далі, то гірше. Я втекла в Донецьк, тому що мені погрожували розстрілом. Мені було дуже важко", — сказала зрадниця. 

Однак, чому саме в Донецьк — не пояснила. Адже, співачка родом з Київщини й практично все життя прожила в столиці України. Ймовірно, це чергова пропагандистська ідея — мовляв, у Донецьку жили та збирались прихильники РФ та Володимира Путін. 

Зрадниця Таїсія Повалій пожалілася на українську владу. Фото: росЗМІ
Зрадниця Таїсія Повалій пожалілася на українську владу. Фото: росЗМІ

Також зрадниця додала, що тоді вона дуже хвилювалася за майбутнє. Лише лила сльози в Україні й нічого більше.

"У мене був такий період, думала, що вже жити не буду. Мало того, я постійно плакала. Стільки сліз виплакала, що, здається, море б наплакала", — збрехала зірка.

Нагадаємо, співак Павло Зібров вимагає, щоб у Таїсії Повалій забрали звання "народної артистки України". Також ми розповідали, що співачка вкрала сукню в Андре Тана. Раніше Повалій дякувала окупантам за її порятунок з України.

війна
Таїсія Повалій
держзрада
пропаганда
путіністи
українські зірки
співачка

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