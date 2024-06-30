Таисия Повалий заявила, что ее хотели расстрелять украинские власти — детали

Повалий пробила дно — сбежала в Донецк, чтобы не расстреляли украинцы
Сбежавшая в Москву певица Таисия Повалий, работающая в системе пропаганды Кремля, шокировала новым заявлением. Она пожаловалась на украинцев, якобы желавших ее расстрелять.
Об этом пишут росСМИ.
Таисия Повалий продолжает лгать об Украине
Путинистка дала очередное интервью на одном из российских каналов. Она заявила, что на нее давили украинские власти и даже угрожали из-за ее политических взглядов. Впрочем, дело было 20 лет назад.
"У меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и выразила свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я убежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело", — сказала предательница.
Однако почему именно в Донецк — не объяснила. Ведь певица родом из Киевской области и практически всю жизнь прожила в столице Украины. Вероятно, что это очередная пропагандистская идея: мол, в Донецке жили и собирались сторонники РФ и Владимира Путин.
Также предательница добавила, что тогда она очень переживала за будущее. Только лила слезы в Украине и ничего больше.
"У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала", — соврала звезда.
Напомним, певец Павел Зибров требует, чтобы у Таисии Повалий забрали звание "народной артистки Украины". Также мы рассказывали, что певица украла платье у Андре Тана. Ранее Повалий благодарила оккупантов за ее спасение из Украины.
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