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Повалий пробила дно — сбежала в Донецк, чтобы не расстреляли украинцы

30 июня 2024 07:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Таисия Повалий заявила, что ее хотели расстрелять украинские власти — детали
Предательница-певица Таисия Повалий. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Сбежавшая в Москву певица Таисия Повалий, работающая в системе пропаганды Кремля, шокировала новым заявлением. Она пожаловалась на украинцев, якобы желавших ее расстрелять.

Об этом пишут росСМИ.

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Путинистка дала очередное интервью на одном из российских каналов. Она заявила, что на нее давили украинские власти и даже угрожали из-за ее политических взглядов. Впрочем, дело было 20 лет назад.

"У меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и выразила свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я убежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело", — сказала предательница.

Однако почему именно в Донецк — не объяснила. Ведь певица родом из Киевской области и практически всю жизнь прожила в столице Украины. Вероятно, что это очередная пропагандистская идея: мол, в Донецке жили и собирались сторонники РФ и Владимира Путин.

Предательница Таисия Повалий пожаловалась на украинские власти. Фото: росСМИ
Предательница Таисия Повалий пожаловалась на украинские власти. Фото: росСМИ

Также предательница добавила, что тогда она очень переживала за будущее. Только лила слезы в Украине и ничего больше.

"У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала", — соврала звезда.

Напомним, певец Павел Зибров требует, чтобы у Таисии Повалий забрали звание "народной артистки Украины". Также мы рассказывали, что певица украла платье у Андре Тана. Ранее Повалий благодарила оккупантов за ее спасение из Украины.

война
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