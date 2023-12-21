Возвращение Аквамена и путешествие в Вифлеем с Антонио Бандерасом: кинопремьеры недели

Постер фильма "Аквамен и потерянное королевство". Фото: Кіномания

На этой неделе в украинском кинопрокате вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, вторая часть фильма "Аквамен и потерянное королевство", а также романтическая комедия "Как влюбиться в Рождество" со звездой сериала "Отчаянные домохозяйки" Терри Хетчер.

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Аквамен и потерянное королевство (США)

По сюжету фантастического боевика, главные роли в котором сыграли суперзвезды Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Николь Кидман и другие, Черная Манта не смог победить Аквамена с первого раза. Но он не оставил желания отомстить за смерть отца. На этот раз Черная Манта еще более опасен и стремится уничтожить своего врага раз и навсегда. Он использует мощь мифического Черного Трезуба, пробуждающего давнюю зловещую силу.

Бюджеты первой и второй частей "Аквамена" почти идентичны — 200 млн долларов. Пять лет назад "Аквамен" собрал в мире более миллиарда долларов.

Как влюбиться в Рождество (США)

Обладательница премии "Золотой глобус" Терри Хетчер снялась в комедийной мелодраме после четырехлетнего перерыва. По сюжету писательница, ставшая генеральным директором модного бренда, должна объединиться с конкурентами для спасения своей компании. Чтобы завоевать расположение аудитории, она должна написать колонку о том, как влюбиться в Рождество.

Путешествие в Вифлеем (США)

Создатели характеризуют фильм как драму, мелодраму и комедию. К тому же это мюзикл, потому что герои много поют и танцуют. Создатели добавили к известной библейской истории курьезные подробности и уместные шутки. Бюджет фильма составил всего 6 млн долларов.

Основной съемочный процесс проходил в провинции Аликанте в Испании. Роль Ирода исполнил Антонио Бандерас, за плечами которого участие более 300 проектов.

Перелет (США, Франция)

По сюжету глава семейства крестцов Мак убежден, что в мире нет лучшего места, чем уютный пруд, в котором они живут. Его жена Пэм иного мнения. Она точно знает, что есть места гораздо интереснее и не готова тратить свою жизнь смотря каждый день на одни и те же деревья у воды. Она убеждает Мака отправиться в далекое путешествие в Ямайку.

Секс-терапия (Бельгия, Франция)

Реми и Сандра любят друг друга, однако они не могут стать родителями Препятствием оказывается так называемый "синдром прежней любви". Преодолеть его можно только одним способом — еще раз заняться интимом с бывшими партнерами и партнерами. Это становится вызовом для них.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о ТОП-5 худших фильмах 2023 года по версии кинокритиков Variety.