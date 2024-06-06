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Поверили даже друзья — Ефросинина прокомментировала новость о разводе с супругом

6 июня 2024 12:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Повірили навіть друзі — Єфросиніна прокоментувала новину про розлучення із чоловіком
Ведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала новость о том, что якобы разводится с супругом Тимуром Хромаевым. Звезда поделилась фрагментом подкаста "Билет на Марс" и объяснила, почему следует тщательно проверять информацию прежде чем делать выводы.

Об этом Маша Ефросинина поведала в своем Instagram.

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Ведущая убеждена, ложь опасна. Она оказывает влияние на сознание человека почти так же, как радиация влияет на организм. Незаметно для глаза в зависимости от интенсивности медленно или мгновенно разрушает связь с реальным миром.

 

 

"Я расскажу, как это работает. Последние полгода о нас с Тимуром, о каждом отдельно и вместе распускались много слухов. Это всегда неприятно, но мы привыкли — сплетни носят разную степень влияния на жизнь и психику. "Новость" о разводе, в отличие от всех других, действительно, залетела. В эту ложь, к сожалению, поверили настолько, что даже друзья, знающие нас полжизни, обеспокоились", — говорит Маша Ефросинина.

По словам ведущей, самый простой выход из этого – это опровержение за счет какой-то фотографии с держанием за руки. Но ни ее Тимур, ни она сама не любят оправдния.

 

 

"Мы всегда считали и будем считать, что показное счастье — это хуже, чем грязь, которую пишут паразитирующие на наших именах ничтожества. Но знаете, за что я им благодарна? Степень лжи вокруг нас дала мне смелость таки пригласить супруга на публичную откровенную беседу. И он правильно сказал в ней: "Если людям так интересно о нас, мы должны сами с ними говорить". Как же я мечтаю жить в стране, где однажды мы сможем привлечь клеветников к судебной ответственности. Где бы мной интересовались благодаря моим делам, а не из-за пустой лжи",— говорит звезда.

Ефросинина говорит, что на улице гудят генераторы, потому что нет света, глаза не успевают высыхать от слез по погибшим, единственная мысль, которая держит: "делать все, что можешь, для победы"... Продолжается война павды против лжи.

"И меня беспокоит, что есть те, кто этого не учитывает — создает и распространяет ложь. Ее можно называть по-разному: предположениями, "сливом", догадками, слухами. Но при этом она так и остается ложью. Не травитесь! Не разрушайте свою связь с реальностью. Верифицируйте свои источники информации. Подвергайте критической оценке информацию, не имеющую подтверждений. Слушайте только прямую речь из первоисточника, а не со смонтированных роликов в ТикТоке", — сказала Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина объяснила, что на самом деле происходит в ее семье. А раньше супруг Ефросининой рассказал, по чему он скучает на войне.

звездная пара
Маша Ефросинина
Тимур Хромаев
украинские звезды

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