Позитив второй раз женился — фото молодоженов

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) женился на танцовщице Юлии Сахневич. Супруги впервые показались поклонникам с обручальными кольцами.

Соответствующие фото рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Позитив и Юлия Сахневич стали мужем и женой

Рэпер официально зарегистрировал брак с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на проекте "Танцы со звездами". Позитив поделился с поклонниками романтичными фото, на которых они позируют перед камерой в свадебных кольцах.

Для свадебной фотосессии рэпер выбрал белую рубашку и серые брюки свободного кроя. Юлия появилась в кадре в приталенных брюках в полоску, белом топе и рубашке в тон.

"Люблю", — лаконично подписал фото музыкант.

Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Рэпер Позитив и Юлия Сахневич официально вместе. Фото: instagram.com/positiff/

Рэпер Позитив и Юлия Сахневич стали супругами. Фото: instagram.com/positiff/

Рэпер Позитив и Юлия Сахневич зарегистрировали брак. Фото: instagram.com/positiff/

Рэпер Позитив и Юлия Сахневич стали мужем и женой. Фото: instagram.com/positiff/

Рэпер Позитив и Юлия Сахневич радуются новому статусу. Фото: instagram.com/positiff/

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он создать семью. А также артист рассказал об отношениях с певицей Мишель Андраде.