Позитив второй раз женился — фото молодоженов

Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото
Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) женился на танцовщице Юлии Сахневич. Супруги впервые показались поклонникам с обручальными кольцами.
Соответствующие фото рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.
Позитив и Юлия Сахневич стали мужем и женой
Рэпер официально зарегистрировал брак с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на проекте "Танцы со звездами". Позитив поделился с поклонниками романтичными фото, на которых они позируют перед камерой в свадебных кольцах.
Для свадебной фотосессии рэпер выбрал белую рубашку и серые брюки свободного кроя. Юлия появилась в кадре в приталенных брюках в полоску, белом топе и рубашке в тон.
"Люблю", — лаконично подписал фото музыкант.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он создать семью. А также артист рассказал об отношениях с певицей Мишель Андраде.
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