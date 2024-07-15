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Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото

15 июля 2024 18:28
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Позитив второй раз женился — фото молодоженов
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) женился на танцовщице Юлии Сахневич. Супруги впервые показались поклонникам с обручальными кольцами.

Соответствующие фото рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.

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Рэпер официально зарегистрировал брак с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на проекте "Танцы со звездами". Позитив поделился с поклонниками романтичными фото, на которых они позируют перед камерой в свадебных кольцах.

Для свадебной фотосессии рэпер выбрал белую рубашку и серые брюки свободного кроя. Юлия появилась в кадре в приталенных брюках в полоску, белом топе и рубашке в тон.

"Люблю", — лаконично подписал фото музыкант.

Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 1
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/
Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 2
Рэпер Позитив и Юлия Сахневич официально вместе. Фото: instagram.com/positiff/
Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 3
Рэпер Позитив и Юлия Сахневич стали супругами. Фото: instagram.com/positiff/
Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 4
Рэпер Позитив и Юлия Сахневич зарегистрировали брак. Фото: instagram.com/positiff/
Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 5
Рэпер Позитив и Юлия Сахневич стали мужем и женой. Фото: instagram.com/positiff/
Позитив женился на танцовщице Юлии Сахневич — фото - фото 6
Рэпер Позитив и Юлия Сахневич радуются новому статусу. Фото: instagram.com/positiff/

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он создать семью. А также артист рассказал об отношениях с певицей Мишель Андраде.

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