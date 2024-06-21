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Позитив впервые объяснил, из-за чего распалась группа MOZGI

21 июня 2024 13:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив рассказал о причинах распада группы MOZGI
Украинский певец Позитив. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) признался, что стало причиной распада популярной ранее группы MOZGI, участником которой он была. Артист считает, что именно это событие дало ему толчок развиваться сольно.

Об этом он рассказал в интервью 33 вопроса от Люкс ФМ.

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Завгородний впервые заговорил о прекращении существования группы Mozgi. Музыканты были очень популярны, поэтому после начала войны могли перевести свои песни и снова собирать концерты. Артист не представляет деятельность группы без продюсера Потапа, который после начала войны уехал за границу.

Рэпер также прокомментировал творчество коллеги по группе "MOZGI" — Дяди Вади. По его мнению, у артиста есть все шансы для того, чтобы стать успешным в сольной карьере.

Позитив впервые объяснил, из-за чего распалась группа MOZGI - фото 1
Группа "MOZGI". Фото: instagram.com/mozgiband/

"Дядя Вадя — очень клевый вокалист. Мне кажется, ему надо просто давать пенку, чтобы он больше собой занимался. Мы ездили с ребятами на благотворительные концерты без Потапа. Да, действительно, песни знали. Но это должно быть желание всех участников. Потап — неотъемлемая часть коллектива. Если делать без него, то мне кажется, что все будет неполноценно. Конечно, MOZGI можно было заниматься долго. Но я рад, что так случилось, я сделал свой сольный проект. Так случилось и я хочу видеть только положительные моменты", — заявил артист.

Напомним, летом 2022 Позитив изменил формат сотрудничества с лейблом MO3GI (сейчас Pomitni) и пользуется только его услугами по дистрибуции. Уже больше полутора лет он поет сольно.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он создать семью. А также артист рассказал об отношениях с певицей Мишель Андраде.

Потап
Позитив
шоу-бизнес
украинские звезды
война в Украине
MOZGI

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