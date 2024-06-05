Прапор від загиблої Ірини Цибух допоміг зібрати більше півмільйона гривень медикам на передовій

Дар'я Коломієць з прапором, підписаним Іриною Цибух. Фото: менеджмент заходу

У нью-йоркському театрі Bedlam відбулася благодійна подія на підтримку добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри". Ця подія, вперше анонсована ще в квітні, стала присвятою памʼяті Ірини Цибух і відбулася в день, коли з медикинею прощались на Майдані в Києві.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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Акторські читання Diary of War — це документальна театралізована постановка, що розповідає реальні історій українців під час повномасштабного вторгнення. Подія стала результатом співпраці української культурної активістки та продюсерки Diary of War Дарʼї Коломієць, акторки та режисерки Зюзанни Шадковскі, відомої за роллю в серіалі "Пліткарка", і програми театру Bedlam Veterans Outreach, що залучає американських ветеранів до творчої роботи над театральним матеріалом.

Учасники заходу. Фото: менеджмент заходу

Почалися читання з історії військової медикині, доброволиці Ірини Цибух, її позивний "Чека". У своєму щоденнику вона розповідала, чим займалась до повномасштабного вторгнення, про скасовану премʼєру свого фільму про дітей з Донеччини, роботу на "Суспільному" і своє рішення приєднатись до "Госпітальєрів" із початком повномасштабної війни. За кілька тижнів до читань Ірина під час своєї лекції в Києві підписала прапор України для благодійного аукціону. А пізніше, вже на ротації, записала відеозвернення до американських глядачів — пояснила, як працює їхній екіпаж, і попросила підтримати "Госпітальєрів":

"Я розумію, що після події ви повернетесь до своїх звичних справ, але я — ні. Через російську агресію, через те, що я знаю, як ми потрібні тут. І дещо, що вам потрібно знати: ви нам потрібні також. Підтримайте нас, бо ця війна — найбільша несправедливість у нашому житті. І ми теж хотіли б займатись повсякденними справами, без війни", — казала "Чека" у відео.

За три дні до заходу стало відомо, що Ірина Цибух героїчно загинула, виконуючи завдання на Харківському напрямку.

Ірина Цибух. Фото: менеджмент заходу

Ірина Цибух. Фото: менеджмент заходу

"Працюючи над проєктом, ми дуже хотіли, аби учасники і глядачі не втрачали звʼязок між історіями зі сцени і життєвим контекстом цих подій, — розповідає Дарʼя Коломієць. — Ми надрукували брошури, де представили всіх реальних оповідачів і навіть дали посилання на соцмережі деяких із них. Також я дуже хотіла, аби це відчуття було в акторів: ми довго говорили про війну в Україні, а незадовго до читань я показала акторам їхніх героїв: як вони виглядають, чим живуть щодня. Але по-справжньому вони відчули цю реальність, коли дізналися звістку про смерть Іри. Десь за тиждень до цього вона попросила мене познайомити її з Керолайн Гроган, яка читала її історію, тож із нею вони навіть встигли поспілкуватись в інстаграмі".

Лоти заходу. Фото: менеджмент заходу

Лоти заходу. Фото: менеджмент заходу

Лоти заходу. Фото: менеджмент заходу

Подія зібрала повний зал за декілька днів реєстрації, а серед гостей був відомий бродвейський актор, лауреат премії "Греммі" Ендрю Раннеллз, а також актор Моше Лобел, відомий за головною роллю у фільмі Аді Волтера "ШТТЛ". До читань долучились ветерани та актори Bedlam: Зюзанна Шадковскі, Муза Гурніс, Десмонд Слеттері, Рід Бонадонна, Кайт Еймс, Кайл Лобо, Луї Буллок, Аннабель Кеппер, Едвард Дамато, Ешлі Бафкін, Френсіс Кілб, Паоло Пілліттері, Лукас Нідзялковскі, Керолайн Гроган. Перед початком читань українську пісню виконала вокалістка Ukrainian Village Voices Уляна Приймак.

Окрім читань, цього вечора також відбувся благодійний аукціон. Серед лотів — ексклюзивна хустка від бренду OLIZ у колаборації з Херсонським художнім музеєм ім. Шовкуненка, артворк від мисткині Майї Гаюк, а також прапор, підписаний авторами щоденників включно з Іриною Цибух.

100% отриманих коштів буде спрямовано добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри". Організатори пропонували аудиторії одночасно декілька способів і платформ для благодійних переказів, а також проводили кампанію у соцмережах. Попередньо, йдеться про загальну суму понад 600 тисяч грн. Протягом найближчих днів кошти перекажуть благодійному фондові "Госпітальєри", що опікується потребами батальйону.

Нагадаємо, гурт ТНМК зібрав два мільйони гривень для українських розвідників. А раніше співачка Настя Каменських зібрала мільйон гривень для українських військових.