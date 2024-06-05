Флаг от погибшей Ирины Цыбух помог собрать более полумиллиона гривен медикам на передовой

Дарья Коломиец с флагом, подписанным Ириной Цыбух. Фото: менеджмент мероприятия

В нью-йоркском театре Bedlam состоялось благотворительное событие в поддержку добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры". Это мероприятие, впервые анонсированное еще в апреле, стало посвящением памяти Ирины Цыбух и состоялось в день, когда с медиком прощались на Майдане в Киеве.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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Актерские чтения Diary of War — это документальная театрализованная постановка, рассказывающая реальные истории украинцев во время полномасштабного вторжения. Событие стало результатом сотрудничества украинской культурной активистки и продюсера Diary of War Дарьи Коломиец, актрисы и режиссера Зюзанны Шадковски, известной по роли в сериале "Сплетница", и программы театра Bedlam Veterans Outreach, привлекающей американских ветеранов к творческой работе над театральным материалом.

Участники мероприятия. Фото: менеджмент мероприятия

Начались чтения с истории военного медика Ирины Цыбух, позывной "Чека". В своем дневнике она рассказывала, чем занималась до полномасштабного вторжения, об отмененной премьере своего фильма о детях из Донецкой области, работе на "Суспільному" и своем решении присоединиться к "Госпитальерам" с началом полномасштабной войны. За несколько недель до чтения Ирина во время своей лекции в Киеве подписала флаг Украины для благотворительного аукциона. А позже, уже на ротации, записала видеообращение к американским зрителям — объяснила, как работает их экипаж, и попросила поддержать "Госпитальеров":

"Я понимаю, что после события вы вернетесь к своим привычным делам, но я — нет. Из-за российской агрессии, из-за того, что я знаю, как мы нужны здесь. И кое-что, что вам нужно знать: вы нам нужны также. Поддержите нас, потому что эта война — самая большая несправедливость в нашей жизни. И мы тоже хотели бы заниматься повседневными делами, без войны", — говорила "Чека" в видео.

За три дня до мероприятия стало известно, что Ирина Цыбух героически погибла, выполняя задание на Харьковском направлении.

Ирина Цыбух. Фото: менеджмент мероприятия

Ирина Цыбух. Фото: менеджмент мероприятия

"Работая над проектом, мы очень хотели, чтобы участники и зрители не теряли связь между историями со сцены и жизненным контекстом этих событий, — рассказывает Дарья Коломиец. — Мы напечатали брошюры, где представили всех реальных рассказчиков и даже дали ссылку на соцсети некоторых из них. Также я очень хотела, чтобы это ощущение было у актеров: мы долго говорили о войне в Украине, а незадолго до чтений я показала актерам их героев: как они выглядят, чем живут каждый день, но почувствовали эту реальность, когда узнали известие о смерти Иры. Где-то за неделю до этого она попросила меня познакомить ее с Кэролайн Гроган, которая читала ее историю, так что с ней они даже успели пообщаться в инстаграмме".

Лоты мероприятия. Фото: менеджмент мероприятия

Лоты мероприятия. Фото: менеджмент мероприятия

Лоты мероприятия. Фото: менеджмент мероприятия

Событие собрало полный зал за несколько дней регистрации, а среди гостей был известный бродвейский актер, лауреат премии "Грэмми" Эндрю Раннеллз, а также актер Моше Лобел, известный по главной роли в фильме Ади Уолтера "ШТТЛ". К чтениям присоединились ветераны и актеры Bedlam: Зюзанна Шадковски, Муза Гурнис, Десмонд Слэттери, Рид Бонадонна, Кайт Эймс, Кайл Лобо, Луи Буллок, Аннабель Кеппер, Эдвард Дамато, Эшли Бафкин, Фрэнсис Килб, Фрэнсисил Килб. Перед началом чтений украинскую песню исполнила вокалистка Ukrainian Village Voices Ульяна Приймак.

Кроме чтений, в этот вечер также прошел благотворительный аукцион. Среди лотов — эксклюзивный платок от бренда OLIZ в коллаборации с Херсонским художественным музеем им. Шовкуненко, артворк от художницы Майи Гаюк, а также флаг, подписанный авторами дневников, включая Ирину Цыбух.

100% полученных средств будут направлены добровольческому медицинскому батальону "Госпитальеры". Организаторы предлагали аудитории одновременно несколько способов и платформ для благотворительных переводов, а также проводили кампанию в соцсетях. Предварительно речь идет об общей сумме более 600 тысяч грн. В ближайшие дни средства переведут благотворительному фондову "Госпитальеры", который занимается потребностями батальона.

Напомним, группа ТНМК собрала два миллиона гривен для украинских разведчиков. А раньше певица Настя Каменских собрала миллион гривен для украинских военных.