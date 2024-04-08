Фавориты представительницы Израиля на Евровидении-2024 — кто они.

Израильская певица Эден Голан. Фото: Instagram/golaneden

Участие Израиля в песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в Мальме, вызывает споры как среди еврофанов, так и самих артистов. Впрочем, представительница страны, 20-летняя Эден Голан не комментирует скандалы. Она назвала песни конкурентов, которые понравились ей больше всего.

Соответствующее видео появилось в TikTok Голан.

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Представительница Израиля назвала своих фаворитов

Эден Голан, которая родилась в Израиле, но большую часть прожившая в России, выступала в оккупированном Крыму и работала на путиниста Григория Лепса, назвала пятерку своих любимых треков на конкурсе.

Греция — певица Марина Сатти

Германия — певец Isaak

Франция — певец Silman

Италия — певица Анджелина Манго

Швейцария — певец Nemo

Отметим, что среди этих композиций, согласно данным букмекеров, фаворитом является представитель Швейцарии. У него 24% шансов на победу.

Что касается самой Эден Голан, которая после начала полномасштабной войны вернулась с родителями в Израиль, то ей по состоянию на 8 апреля прочат девятое место. Впрочем, многое изменится именно после презентации номеров.

Напомним, ранее мы писали, что известный клипмейкер готовит номер для Азербайджана на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов.