Фавориты представительницы Израиля на Евровидении-2024 — кто они.

Представительница Израиля на Евровидении назвала своих фаворитов — есть ли в списке Украина
Участие Израиля в песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в мае в Мальме, вызывает споры как среди еврофанов, так и самих артистов. Впрочем, представительница страны, 20-летняя Эден Голан не комментирует скандалы. Она назвала песни конкурентов, которые понравились ей больше всего.
Соответствующее видео появилось в TikTok Голан.
Представительница Израиля назвала своих фаворитов
Эден Голан, которая родилась в Израиле, но большую часть прожившая в России, выступала в оккупированном Крыму и работала на путиниста Григория Лепса, назвала пятерку своих любимых треков на конкурсе.
@golaneden_music
Есть какие-то многие крупные песни в этом году, но здесь много моих faves🫶🏽 #eurovision2024 #אירוויזיון2024 #hurricane♬ original sound - EDEN GOLAN
- Греция — певица Марина Сатти
- Германия — певец Isaak
- Франция — певец Silman
- Италия — певица Анджелина Манго
- Швейцария — певец Nemo
Отметим, что среди этих композиций, согласно данным букмекеров, фаворитом является представитель Швейцарии. У него 24% шансов на победу.
Что касается самой Эден Голан, которая после начала полномасштабной войны вернулась с родителями в Израиль, то ей по состоянию на 8 апреля прочат девятое место. Впрочем, многое изменится именно после презентации номеров.
Напомним, ранее мы писали, что известный клипмейкер готовит номер для Азербайджана на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов.
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