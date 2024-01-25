Пренткович и ее возлюбленный извинились за отдых на Мальдивах — реакция украинцев

Блогеры Андрей Гонковский и Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych

Блогеры Андрей Гонковский и Таня Пренткович, которые в начале скандала из-за отдыха на Мальдивах, хотели доказать свою правоту, все же извинились. Чтобы решиться на это им понадобилось два дня.

Соответствующая публикация появилась в их Instagram.

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Извинения Пренткович и ее парня

Гонковский должен был принять участие в благотворительном мероприятии в Варшаве 11 января. Впрочем, по его словам, мероприятие сместили на 23 число, поэтому он решил присоединиться к Тане, отдыхавшей на Мальдивах с детьми. После разоблачения пара доказывала свою правоту, а Пренткович даже обнародовала переписку с подписчицей, где оправдывала Гонковского.

Теперь же звездная парочка, которая, очевидно, осталась без рекламодателей, опубликовала черно-белое фото и заявила, что в жизни есть импульсивные и необдуманные решения.

"Мы полностью понимаем, что совершили ошибку и понимаем масштаб проблемы! Морально мы поступили неправильно по отношению к другим людям и семьям и искренне приносим за это извинения. Нам очень досадно, что наш поступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесах, которые постоянно делают многое для помощи стране и при необходимости уезжают за границу".

Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович и Гонковский отметили, что их поступок — это только их ответственность и ни в коем случае не желали кому-то навредить. Звездная пара заявила, что сделала выводы и поблагодарила тех, кто поддержал их.

Скриншоты: Instagram/tanyaprentkovych

Реакция на прощение Прентковича и ее парня

Большинство комментаторов под сообщением блогеров не верят в искренность. Многие высказывают мнение, что эта поездка была заранее спланирована.

Вы не заставили нас плохо думать о волонтерах и бизнесах. Вы заставили нас плохо думать чисто о вас

Как жена военнослужащего как волонтер требую ответственности по закону. Все остальное, хорошие слова — лишнее

Все отмазки, все было спланировано заранее. А людей дураками как обычно сделают

Но вы прекрасно понимали последствия. Просто не ожидали, что люди об этом узнают. Меня это дико возмущает, почему одни могут уехать, другие нет.

Похожая ситуация была у Остапчука

Подобная история с переносом даты мероприятия была и у Владимира Остапчука. Прошлым летом он с третьей супругой Екатериной Полтавской провели некоторое время в Испании.

"Сейчас в Валенсии, потому что 4 августа должно было быть благотворительное мероприятие с послами, но его перенесли на 11. Поэтому пока предлагаю сделать благотворительный стендап в Барселоне, пока я в Испании. Просто не уверен, что соберем в Валенсии", — написал тогда в своих Instastories Владимир.

Однако стендап в Европе тогда Остапчук не провел, а его жена показывала, как парочка ходит на шоппинг и местные рестораны. Тогда Владимира и Екатерину в соцсетях тоже осудили, впрочем, такой огласки ситуация не набрала.

Владимир Остапчук и блогер Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что блогер Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами. Также мы рассказывали, что молодая жена Остапчука открыла собственный салон красоты и рассекретила свой лозунг.