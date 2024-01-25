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Пренткович и ее возлюбленный извинились за отдых на Мальдивах — реакция украинцев

25 января 2024 21:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пренткович и ее возлюбленный извинились за отдых на Мальдивах — реакция украинцев
Блогеры Андрей Гонковский и Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогеры Андрей Гонковский и Таня Пренткович, которые в начале скандала из-за отдыха на Мальдивах, хотели доказать свою правоту, все же извинились. Чтобы решиться на это им понадобилось два дня.

Соответствующая публикация появилась в их Instagram.

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Извинения Пренткович и ее парня

Гонковский должен был принять участие в благотворительном мероприятии в Варшаве 11 января. Впрочем, по его словам, мероприятие сместили на 23 число, поэтому он решил присоединиться к Тане, отдыхавшей на Мальдивах с детьми. После разоблачения пара доказывала свою правоту, а Пренткович даже обнародовала переписку с подписчицей, где оправдывала Гонковского.

Теперь же звездная парочка, которая, очевидно, осталась без рекламодателей, опубликовала черно-белое фото и заявила, что в жизни есть импульсивные и необдуманные решения.

"Мы полностью понимаем, что совершили ошибку и понимаем масштаб проблемы! Морально мы поступили неправильно по отношению к другим людям и семьям и искренне приносим за это извинения. Нам очень досадно, что наш поступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесах, которые постоянно делают многое для помощи стране и при необходимости уезжают за границу".

Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович и Гонковский отметили, что их поступок — это только их ответственность и ни в коем случае не желали кому-то навредить. Звездная пара заявила, что сделала выводы и поблагодарила тех, кто поддержал их.

Скриншоты: Instagram/tanyaprentkovych

Реакция на прощение Прентковича и ее парня

Большинство комментаторов под сообщением блогеров не верят в искренность. Многие высказывают мнение, что эта поездка была заранее спланирована.

  • Вы не заставили нас плохо думать о волонтерах и бизнесах. Вы заставили нас плохо думать чисто о вас
  • Как жена военнослужащего как волонтер требую ответственности по закону. Все остальное, хорошие слова — лишнее
  • Все отмазки, все было спланировано заранее. А людей дураками как обычно сделают
  • Но вы прекрасно понимали последствия. Просто не ожидали, что люди об этом узнают. Меня это дико возмущает, почему одни могут уехать, другие нет.

Похожая ситуация была у Остапчука

Подобная история с переносом даты мероприятия была и у Владимира Остапчука. Прошлым летом он с третьей супругой Екатериной Полтавской провели некоторое время в Испании.

"Сейчас в Валенсии, потому что 4 августа должно было быть благотворительное мероприятие с послами, но его перенесли на 11. Поэтому пока предлагаю сделать благотворительный стендап в Барселоне, пока я в Испании. Просто не уверен, что соберем в Валенсии", — написал тогда в своих Instastories Владимир.

Однако стендап в Европе тогда Остапчук не провел, а его жена показывала, как парочка ходит на шоппинг и местные рестораны. Тогда Владимира и Екатерину в соцсетях тоже осудили, впрочем, такой огласки ситуация не набрала.

Владимир Остапчук и блогер Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что блогер Машуковский обвинил украинский ювелирный бренд в сотрудничестве с россиянами. Также мы рассказывали, что молодая жена Остапчука открыла собственный салон красоты и рассекретила свой лозунг.

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Мальдивы

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