На концерте Анастасии Приходько умер ее друг — что известно о причинах.

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

На этой неделе, в понедельник, 25 марта, певица Анастасия Приходько не отыграла до конца свой концерт в Трускавце (Львовская область). Во время шоу стало плохо ее другу, тур-менеджеру Григорию Красницкому, который скончался в карете скорой помощи.

Об этом Приходько рассказала в своем Facebook.

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Певица записала видео из Киева, где рассказала, что Григория похоронили в среду, 28 марта. По словам Анастасии, они вместе провели более 70 концертов. Красницкий, уверяет Приходько, всегда поддерживал ее, даже в те моменты, когда она в себя не верила.

Красницкий отвечал на концерты за видео контент. В конце выступления Приходько Григорию стало плохо. В зале был реаниматолог из Киева, который делал все возможное, чтобы спасти друга певицы.

"Более 40 минут он качал сердце, пока мы ждали скорую, которая была только одна в городе, и то находилась в Дрогобыче. Мы 40 минут ждали скорую. Есть определенные обстоятельства, о которых я не могу рассказывать", — рассказала Приходько.

Анастасия добавила, что Григорий скончался в карете скорой помощи. Предварительно известно, что причиной смерти Красницкого стал острый инфаркт.

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