Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Приходько назвала причину смерти своего друга, который умер на ее концерте в Трускавце arrow

Приходько назвала причину смерти своего друга, который умер на ее концерте в Трускавце

28 марта 2024 21:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
На концерте Анастасии Приходько умер ее друг — что известно о причинах.
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе, в понедельник, 25 марта, певица Анастасия Приходько не отыграла до конца свой концерт в Трускавце (Львовская область). Во время шоу стало плохо ее другу, тур-менеджеру Григорию Красницкому, который скончался в карете скорой помощи.

Об этом Приходько рассказала в своем Facebook.

Читайте также:

Подробности смерти тур-менеджера Анастасии Приходько

Певица записала видео из Киева, где рассказала, что Григория похоронили в среду, 28 марта. По словам Анастасии, они вместе провели более 70 концертов. Красницкий, уверяет Приходько, всегда поддерживал ее, даже в те моменты, когда она в себя не верила.

Красницкий отвечал на концерты за видео контент. В конце выступления Приходько Григорию стало плохо. В зале был реаниматолог из Киева, который делал все возможное, чтобы спасти друга певицы.

"Более 40 минут он качал сердце, пока мы ждали скорую, которая была только одна в городе, и то находилась в Дрогобыче. Мы 40 минут ждали скорую. Есть определенные обстоятельства, о которых я не могу рассказывать", — рассказала Приходько.

Анастасия добавила, что Григорий скончался в карете скорой помощи. Предварительно известно, что причиной смерти Красницкого стал острый инфаркт.

Напомним, ранее мы писали, что рэперша Alyona Alyona сообщила о смерти близкого человека. Также мы рассказывали, что отца представительницы Грузии на "Евровидении-2024" нашли мертвым в США.

смерть
Анастасия Приходько
концерт
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом