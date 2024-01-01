Принц Дании на фоне любовного скандала станет королем

Крон-принц Фредерик с женой и королевой Маргрете. Фото: instagram.com/crown.prince.frederik/

Королева Дании Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации. Официально отречение состоится 14 января, когда исполнится 52 года с тех пор, как она стала королевой.

Об этом пишет Daily Mail.

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После ухода Маргрете королем станет ее старший сын, наследный принц Фредерик. 83-летняя Маргрете II является самым долгоправящим монархом в истории Дании, она взошла на трон после смерти своего отца короля Фредерика IX в 1952 году.

"Я оставлю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику", — заявила она.

В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации 55-летнего наследного принца Фредерика не будет. В этот же день дворец объявит о его восхождении на престол.

Старший сын Ее Величества был в заголовках газет в течение последних месяцев после слухов о том, что у женатого отца четырех детей якобы был "роман" с мексиканской светской львицей после того, как его заметили во время вечерней прогулки в Мадриде в октябре.

Фредерик, который женат на принцессе Мэри 23 года, был замечен на вечере с Женовевй Казановой, во время которого они гуляли по парку, ходили на художественную выставку и обедали, смотря фламенко.

В то время как королевский дом отказался комментировать фотографии пары вместе, Женовева выступила с публичным заявлением, отрицая какие-либо романтические отношения, и назвала слухи "злонамеренными".

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