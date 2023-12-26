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Зірка "Корони" зізнався, чому перестав спілкуватися з принцем Гаррі

26 грудня 2023 15:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зірка "Корони" зізнався, чому перестав спілкуватися з принцем Гаррі
Актор Домінік Вест. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Домінік Вест і принц Гаррі більше не спілкуються. Нарешті актор розкрив причину.

Про це пише US Weekly.

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Вест грає короля Чарльза III у серіалі Netflix. Актор зізнався, що перестав спілкуватися з герцогом Сассекським через невдалий коментар.

"Ми ніби втратили зв’язок, тому що я сказав занадто багато на пресконференції, і тому ми не розмовляли після цього", — пояснив актор.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Зірка сказав, що їх розбрат стався через рік після того, як вони повернулися з благодійної акції Walking With the Wounded у 2013 році — подорожі Антарктидою з пораненими ветеранами.

Хоча актор не уточнив подробиць, він, схоже, посилався на свої коментарі на пресконференції в 2014 році.

 

Актор Домінік Вест. Фото: Reuters
Актор Домінік Вест. Фото: Reuters

"Гаррі був частиною команди. Здається, він спеціалізувався на будівництві вбиралень. Він побудував цю неймовірну зубчасту структуру з блоків, щоб захистити від вітру, і в ній навіть був тримач туалетного рулону", — сказав Херст.

Актор додав: "Мені здається, мене запитали, що ми зробили, щоб відсвяткувати, коли приїхали туди, і я, ймовірно, сказав забагато", — продовжив він.

Вест — який брав участь у "Короні" з 5 сезону — далі пояснив, що їхня дружба закінчилася "понад 10 років тому", і він не міг запитати у 39-річного Гаррі поради щодо того, як грати Чарльза.

Раніше Вест також розповів, що він заборонив своєму синові Сенану Весту грати молодого принца Вільяма в шоу.

"Мені не дуже хотілося знімати сцену в замку Балморалі та розповідати хлопчикові, що його мати померла", — пояснив Домінік, додавши, що його син "чудово" впорався, коли зіграв підлітка Вільяма в попередньому сезоні.

Гаррі зізнався, що дивився шоу, і йому "зручніше" те, як продюсери розповідають історію його сім’ї, порівняно з іншими проєктами.

Нагадаємо, у мережі ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма.

Раніше чоловік Скарлетт Йоганссон жорстко потролив Меган Маркл.

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