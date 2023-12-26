Зірка "Корони" зізнався, чому перестав спілкуватися з принцем Гаррі
Актор Домінік Вест і принц Гаррі більше не спілкуються. Нарешті актор розкрив причину.
Про це пише US Weekly.
Актор розповів про кінець дружби з герцогом Сассекським
Вест грає короля Чарльза III у серіалі Netflix. Актор зізнався, що перестав спілкуватися з герцогом Сассекським через невдалий коментар.
"Ми ніби втратили зв’язок, тому що я сказав занадто багато на пресконференції, і тому ми не розмовляли після цього", — пояснив актор.
Зірка сказав, що їх розбрат стався через рік після того, як вони повернулися з благодійної акції Walking With the Wounded у 2013 році — подорожі Антарктидою з пораненими ветеранами.
Хоча актор не уточнив подробиць, він, схоже, посилався на свої коментарі на пресконференції в 2014 році.
"Гаррі був частиною команди. Здається, він спеціалізувався на будівництві вбиралень. Він побудував цю неймовірну зубчасту структуру з блоків, щоб захистити від вітру, і в ній навіть був тримач туалетного рулону", — сказав Херст.
Актор додав: "Мені здається, мене запитали, що ми зробили, щоб відсвяткувати, коли приїхали туди, і я, ймовірно, сказав забагато", — продовжив він.
Вест — який брав участь у "Короні" з 5 сезону — далі пояснив, що їхня дружба закінчилася "понад 10 років тому", і він не міг запитати у 39-річного Гаррі поради щодо того, як грати Чарльза.
Раніше Вест також розповів, що він заборонив своєму синові Сенану Весту грати молодого принца Вільяма в шоу.
"Мені не дуже хотілося знімати сцену в замку Балморалі та розповідати хлопчикові, що його мати померла", — пояснив Домінік, додавши, що його син "чудово" впорався, коли зіграв підлітка Вільяма в попередньому сезоні.
Гаррі зізнався, що дивився шоу, і йому "зручніше" те, як продюсери розповідають історію його сім’ї, порівняно з іншими проєктами.
Нагадаємо, у мережі ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма.
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