Принц Гарри наконец-то определился со страной-домом

Принц Гарри. Фото: Reuters

Вскоре после того, как они с Меган Маркл объявили о решении покинуть королевские обязанности в 2020 году, герцог Сассекский принц Гарри заявил на благотворительном мероприятии: "Великобритания — это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится". Через четыре года, кажется, многое изменилось.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Гарри назвал США своей постоянной резиденцией

СМИ сообщают, что принц Гарри обновил свои записи в США и дал понять, что он больше не живет в Великобритании. В документах, опубликованных Companies House для "принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, герцога Сассекского", отмечено, что его "новой страной/штатом, резидентом которой он является" стали теперь США. Ранее там было указано Соединенное Королевство.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Это изменение произошло на фоне усиления давления на правительство президента США Джо Байдена, чтобы оно обнародовало визовые документы Гарри.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

После того, как герцог Сассекський признался, что употреблял кокаин в своих мемуарах, Spare, он столкнулся с вопросом о том, как он смог переехать в США, где признание употребления наркотиков может отменить визу.

Напомним, стало известно, что Меган Маркл основала линию косметики. А известная актриса призналась, действительно ли Гарри провел с ней ночь.