Принц Гарри наконец-то определился со страной-домом
Вскоре после того, как они с Меган Маркл объявили о решении покинуть королевские обязанности в 2020 году, герцог Сассекский принц Гарри заявил на благотворительном мероприятии: "Великобритания — это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится". Через четыре года, кажется, многое изменилось.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри назвал США своей постоянной резиденцией
СМИ сообщают, что принц Гарри обновил свои записи в США и дал понять, что он больше не живет в Великобритании. В документах, опубликованных Companies House для "принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, герцога Сассекского", отмечено, что его "новой страной/штатом, резидентом которой он является" стали теперь США. Ранее там было указано Соединенное Королевство.
Это изменение произошло на фоне усиления давления на правительство президента США Джо Байдена, чтобы оно обнародовало визовые документы Гарри.
После того, как герцог Сассекський признался, что употреблял кокаин в своих мемуарах, Spare, он столкнулся с вопросом о том, как он смог переехать в США, где признание употребления наркотиков может отменить визу.
Напомним, стало известно, что Меган Маркл основала линию косметики. А известная актриса призналась, действительно ли Гарри провел с ней ночь.
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