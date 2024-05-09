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Принц Гарри наведался на родину без Меган Маркл — что известно

9 мая 2024 14:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гарри наведался на родину без Меган Маркл – что известно
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британский принц Гарри, живущий сейчас в США, приехал в Лондон. Гарри прибыл на родину ради "Игор непокоренных", придуманных им десять лет назад. Он приехал без супруги.

Об этом пишет Daily Mail.

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Король Чарльз не уделил младшему сыну ни минуты. Хотя в феврале, узнав о болезни отца, Гарри сел улетел в Великобританию. Чарльз принял его тогда.

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

"Если бы король захотел увидеть Гарри, он очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына", — сказал близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс.

О болезни короля стало известно в феврале 2024 года. К тому времени он уже несколько недель не появлялся на публике. У короля обнаружили рак и 26 января того же года ему сделали операцию.

Пресс до сих пор не известно, какой именно вид рака у него диагностирован. Король Великобритании официально 30 апреля вернулся к исполнению общественных обязанностей после пройденного курса лечения.

Монарх и его супруга королева Камилла посетили центр лечения раковых заболеваний Macmillan Cancer Centre, где встретились с пациентами.

Напомним, ранее стало известно, почему британский принц Уильям не смог бы быть на встрече принца Гарри с их отцом.

принц Гарри
Меган Маркл
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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