Принц Гарри получил награду на фоне громкого скандала и вспомнил о маме

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл появились на церемонии вручения премии ESPY, состоявшейся в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. 39-летний принц Гарри получи премию имени Пэта Тиллмана, которая названа в честь покойного легендарного игрока НФЛ и рейнджера армии США. Награда традиционно вручается "человеку, тесно связанному со спортом, который служил другим людям таким образом, как Пит Тилман", а принц Гарри получил ее за деятельность, связанную с соревнованиями для ветеранов Inviсtus Games, основателем которых он является.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри не отказался от премии

Присуждение этой награды принцу Гарри ранее вызвало множество споров: например, против этого выступила мать Пэта Тиллмана Мэри, которая была шокирована тем, что награду имени ее сына вручат "лицу, вызывающему противоречия".

"Есть люди, которые для этой премии подходят гораздо больше. У этих людей нет денег, ресурсов, связей или привилегий, которые есть у принца Гарри", — заявила она.

Ее поддержали журналисты, например Пирс Морган, а также военные, ветераны и другие представители общественности. Как утверждает близкий к принцу источник, сам Гарри был расстроен критикой, поскольку считает, что достоин награды. По словам инсайдера, ему "очень жаль, что есть люди, которые этого не ценят".

Многие рекомендовали принцу Гарри отказаться от премии на фоне скандала, но он этого не сделал. Приняв награду, он обратился к матери Тиллмана и заявил, что понимает ее тревогу.

"Наша защита наследия Пэта — глубоко личное дело, которое я уважаю. Связь между матерью и сыном вечна и преодолевает даже самые тяжелые потери. Я выступаю здесь не как принц Гарри, лауреат премии имени Пета Тилмана, а как представитель фонда Invictus Games и тысяч ветеранов из более 20 стран, благодаря которым Invictus Games стали реальностью. Эта награда принадлежит им, а не мне", — сказал он со сцены.

В последнее время дела у принца Гарри и Меган Маркл, несколько лет назад отказавшихся от королевских обязанностей и переехавших в США, идут не лучшим образом. Инсайдеры утверждают, что несмотря на попытки Меган подружиться со звездами, они не пользуются популярностью в Голливуде и быстро теряют друзей.

По словам источников, селебрити не хотят портить отношения с королевской семьей, с которой Гарри поругался на фоне многочисленных скандалов. Так, в интервью Опре Уинфри Гарри и Меган обвинили некоторых членов королевской семьи в расизме: якобы кто-то отпускал комментарии о цвете кожи сына принца Гарри и Меган Маркл. Позже Гарри рассказал о жизни в королевской семье в своих мемуарах "Запасной", чем окончательно испортил отношения с родными. При этом ходят слухи, что король Чарльз хотел бы установить связь со своими внуками со стороны принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принца Гарри призвали отказаться от спортивной награды. А раньше мы писали, что ответил принц Гарри на критику по поводу его награды.