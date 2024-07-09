Принца Гаррі закликали відмовитися від спортивного "Оскара"

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Глава оборонного відомства попередив принца Гаррі, щоб він відмовився від нагороди, названої на честь американського героя війни, загиблого в Афганістані, або зіткнувся з гнівом військових ветеранів. Адмірал лорд Алан Вест накинувся на 39-річного герцога Сассекського, який має отримати нагороду Пата Тіллмана за заслуги за його роботу в Invictus Games на церемонії нагородження ESPY Awards, аналог спортивного "Оскара" у Лос-Анджелесі 11 липня.

Про це пише Daily Mail.

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Ведучою ESPYS 2024 стане легенда тенісу Серена Вільямс — близька подруга Меган Маркл. Лорд Вест, колишній голова Королівського флоту, попередив Гаррі, що отримання такої нагороди "не подобається військовим" і закликав його відмовитися від неї, оскільки негативна реакція на останню королівську нагороду продовжує зростати.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Колега з Лейбористської партії, який раніше назвав Гаррі "жалюгідним" після того, як його назвали "Живою легендою авіації" в іншій американській премії, сказав: "Він повинен дуже добре і довго подумати про отримання нагород за такі речі, як винятковий пілот і за хоробрість. Частина провини, мабуть, лежить на ESPN. Їм подобається вибирати його, тому що це дає їм величезну рекламу. Але це досить погана реклама для Гаррі. Я дійсно вважаю, що Гаррі слід порадити сидіти склавши руки і не приймати подібні нагороди. Це погано сприймається людьми в армії. І коли мама загиблого не хоче, щоб він отримав цю нагороду, він повинен про це подумати. Моя йому порада: не приймати жодних нагород зараз".

Принц Гаррі опинився у центрі скандалу. Фото: Reuters

Містер Тіллман, зірка американського футболу, який відмовився від контракту на 3 мільйони фунтів стерлінгів, щоб піти в армію США після 11 вересня, у віці 27 років загинув під час служби в Афганістані 20 років тому.

Принца Гаррі вмовляють не приймати нагороду у спортивній галузі. Фото: Reuters

Його мама Мері, яка сказала, що з нею не радилися щодо вручення принцу Гаррі нагороди, що носить ім’я її сина: "Я шокована тим, чому вони обрали таку суперечливу для отримання нагороди особу. Є одержувачі, які набагато більше підходять. У ветеранській спільноті працюють люди, які роблять величезні речі для допомоги ветеранам. Ці люди не мають грошей, ресурсів, зв’язків або привілеїв, які має принц Гаррі. Я вважаю, що таких людей слід визнати".

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводить спортивна телевізійна мережа ESPN. Минулого року премію отримали члени тренерського штабу команди з американського футболу Buffalo Bills, які реанімували гравця на полі.

Нагадаємо, батько Меган Маркл розповів про свою найзаповітнішу мрію. А раніше ми писали, як принц Гаррі відреагував на критику стосовно нагороди.