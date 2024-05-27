Принц Гаррі звернувся до Кейт Міддлтон за допомогою — деталі

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон. Фото: AP

Принц Гаррі звернувся до дружини свого брата Кейт Міддлтон виступити у ролі миротворця. Втім, їй ця ідея не сподобалась.

Про це пише express.co.uk.

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Рішення Гаррі та його дружина Меган Маркл піти з королівської родини та відмовитись від обов'язків, негативно вплинуло на їхні стосунки з родичами.

Ситуація погіршилась після інтерв'ю, в яких зіркове подружжя розповіли чимало негативу про королівську родину, і, звичайно, публікації книжки принца "Запасний".

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Вільям припинив спілкування з братом, адже він "вилив чимало бруду" про його дружину Кейт Міддлтон та дружину батька королеву Каміллу. Однак, Гаррі прагне примирення.

"Після від'їзду з Великої Британії Гаррі зв'язався принаймні з одним членом королівської сім'ї: Кейт. Вона співчуває, але повністю підтримує свого чоловіка і, борючись із власними проблемами зі здоров'ям, не збирається відігравати роль миротворця", — розповів королівський письменник Том Квін.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон чітко дала зрозуміти, що не буде грати "миротворця" між братами, як це було раніше. Адже має власні проблеми.

Нагадаємо, візажист Меган Маркл розповів її секрет доглянутості. Також король Чарльз зізнався, які негативні наслідки виникли після початку лікування від онкології. Стало відомо, як король відреагував на свій скандальний портрет.