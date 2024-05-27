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Принц Гарри попросил Кейт Миддлтон примирить их с братом

27 мая 2024 10:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Гарри обратился к Кейт Миддлтон за помощью.
Принц Гарри и Кейт Миддлтон. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Гарри обратился к жене своего брата Кейт Миддлтон выступить в роли миротворца. Впрочем, ей эта идея не понравилась.

Об этом пишет express.co.uk.

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Решение Гарри и его жена Меган Маркл уйти из королевской семьи и отказаться от обязанностей, негативно повлияло на их отношения с родственниками.

Ситуация усугубилась после интервью, в которых звездные супруги рассказали немало негатива о королевской семье, и, конечно, публикации книги принца "Запасной".

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Принц Уильям прекратил общение с братом, ведь он "вылил немало грязи" о его жене Кейт Миддлтон и жене отца королеве Камилле. Однако Гарри стремится к примирению.

"После отъезда из Великобритании Гарри связался по крайней мере с одним членом королевской семьи: Кейт. Она сочувствует, но полностью поддерживает своего мужа и, борясь с собственными проблемами со здоровьем, не собирается играть роль миротворца", — рассказал королевский писатель Том Квин.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон четко дала понять, что не будет играть "миротворца" между братьями, как это было раньше. У него есть собственные проблемы.

Напомним, визажист Меган Маркл рассказал ее секрет ухоженности. Также король Чарльз признался, какие негативные последствия возникли после начала лечения от онкологии. Стало известно, как король отреагировал на свой скандальный портрет.

принц Гарри
Меган Маркл
Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
Великобритания

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