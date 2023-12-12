Принц Гаррі програв суд відомому виданню

Принц Гарри проиграл суд известному изданию
Герцог Сассекский принц Гарри проиграл судебную тяжбу против издательства Mail on Sunday. Теперь супруг Меган Маркл должен выплатить компенсацию в размере 62 тысяч долларов.
Об этом пишет Daily Mail.
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Высокий суд обязал принца Гарри оплатить судебные издержки, понесённые The Mail on Sunday, до конца года. 39-летний герцог подал в суд на издание из-за статьи, вышедшей в феврале 2022-го, в которой утверждалось, что его пиар-служба пыталась сохранить в тайне от общественности подробности судебного иска против Министерства внутренних дел.
Он касался предоставления государственной охраны во время посещения принца Гарри и его семьи Великобритании. Внук королевы Елизаветы II подал в суд за клевету, заявив, что статья была "посягательством на его честность и порядочность" и могла подорвать его благотворительную деятельность и усилия по борьбе с дезинформацией в интернете. При этом он просил судью вынести решение в его пользу без публичного разбирательства.
После того, как Гарри и его супруга Меган Маркл покинули пост высокопоставленных королевских лиц в 2020 году, они были лишены полицейской охраны в Великобритании.
Издательство оспорило иск, утверждая, что в статье выражено "честное мнение" и оно не стало причиной "серьезного вреда" репутации принца.
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