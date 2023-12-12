Принц Гаррі програв суд відомому виданню

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри проиграл судебную тяжбу против издательства Mail on Sunday. Теперь супруг Меган Маркл должен выплатить компенсацию в размере 62 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Высокий суд обязал принца Гарри оплатить судебные издержки, понесённые The Mail on Sunday, до конца года. 39-летний герцог подал в суд на издание из-за статьи, вышедшей в феврале 2022-го, в которой утверждалось, что его пиар-служба пыталась сохранить в тайне от общественности подробности судебного иска против Министерства внутренних дел.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Он касался предоставления государственной охраны во время посещения принца Гарри и его семьи Великобритании. Внук королевы Елизаветы II подал в суд за клевету, заявив, что статья была "посягательством на его честность и порядочность" и могла подорвать его благотворительную деятельность и усилия по борьбе с дезинформацией в интернете. При этом он просил судью вынести решение в его пользу без публичного разбирательства.

После того, как Гарри и его супруга Меган Маркл покинули пост высокопоставленных королевских лиц в 2020 году, они были лишены полицейской охраны в Великобритании.

Издательство оспорило иск, утверждая, что в статье выражено "честное мнение" и оно не стало причиной "серьезного вреда" репутации принца.

Напомним, звезды "Короны" представили последний сезон сериала.

Ранее стало известно, лишит ли король Чарльз ІІІ титулов принца Гарри и Меган Маркл.