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Принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix

1 лютого 2024 22:24
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Instagram/sussexroyal
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після переїзду до США, Меган Маркл та принц Гаррі підписали п'ятирічний контракт зі стримінговою платформою Netflix на 100 млн доларів. За цей час вийшов лише документальний серіал, в якому вони розповіли про життя в королівській родині, психологічні травми герцога Сассекського, конфлікти з родичами та таблоїдами. Але, виявляється, зіркове подружжя працює й над іншими проєктами. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Директорка з контенту стримінгової платформи Бела Баджарія підтвердила, що герцог та герцогиня Сассекські працюють з продюсерами Netflix.

"У них насправді є фільм у розробці, серіал за сценарієм, над яким вони працюють. Тож усе це дуже рання розробка, із фільмом, телевізійним шоу та парою шоу без сценарію", — прокоментували в компанії.

Продюсери утримались від розкриття додаткових подробиць про фільм.  Однак Меган і Гаррі, які є співзасновниками Archewell Productions, придбали права на книгу "Зустрінь мене біля озера" Карлі Форчун. Це роман-бестселер The New York Times.

За сюжетом книги, 32-річна Ферн Брукбенкс, яка змушена керувати курортом на березі озера своєї матері, возз’єднується з колишнім коханим Віллом Бакстером.

"Час першої зустрічі був неправильний, але їхній зв’язок був незаперечним. Вони поділилися всіма секретами, кожною мрією та уклали угоду зустрітися через рік. Ферн з’явилася, а Вілл — ні", — йдеться в описі книги, екранізацією якої займається принц Гаррі та Меган Маркл. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку. Також ми розповідали, що принц Гаррі заборонив Меган Маркл публікувати її одкровення про королівську родину.

принц Гаррі
Меган Маркл
Netflix
королівська родина

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