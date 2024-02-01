Принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Instagram/sussexroyal

Після переїзду до США, Меган Маркл та принц Гаррі підписали п'ятирічний контракт зі стримінговою платформою Netflix на 100 млн доларів. За цей час вийшов лише документальний серіал, в якому вони розповіли про життя в королівській родині, психологічні травми герцога Сассекського, конфлікти з родичами та таблоїдами. Але, виявляється, зіркове подружжя працює й над іншими проєктами.

Про це повідомляє видання Hello.

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Директорка з контенту стримінгової платформи Бела Баджарія підтвердила, що герцог та герцогиня Сассекські працюють з продюсерами Netflix.

"У них насправді є фільм у розробці, серіал за сценарієм, над яким вони працюють. Тож усе це дуже рання розробка, із фільмом, телевізійним шоу та парою шоу без сценарію", — прокоментували в компанії.

Продюсери утримались від розкриття додаткових подробиць про фільм. Однак Меган і Гаррі, які є співзасновниками Archewell Productions, придбали права на книгу "Зустрінь мене біля озера" Карлі Форчун. Це роман-бестселер The New York Times.

За сюжетом книги, 32-річна Ферн Брукбенкс, яка змушена керувати курортом на березі озера своєї матері, возз’єднується з колишнім коханим Віллом Бакстером.

"Час першої зустрічі був неправильний, але їхній зв’язок був незаперечним. Вони поділилися всіма секретами, кожною мрією та уклали угоду зустрітися через рік. Ферн з’явилася, а Вілл — ні", — йдеться в описі книги, екранізацією якої займається принц Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку. Також ми розповідали, що принц Гаррі заборонив Меган Маркл публікувати її одкровення про королівську родину.