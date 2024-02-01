Принц Гарри и Меган Маркл работают над киноадаптацией бестселлера для Netflix

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Instagram/sussexroyal

После переезда в США Меган Маркл и принц Гарри подписали пятилетний контракт со стриминговой платформой Netflix на 100 млн долларов. За это время вышел лишь документальный сериал, в котором они рассказали о жизни в королевской семье, психологических травмах герцога Сассекского, конфликтах с родственниками и таблоидами. Но, оказывается, звездные супруги работают и над другими проектами.

Об этом сообщает издание Hello.

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Директор контента стриминговой платформы Бела Баджария подтвердила, что герцог и герцогиня Сассекские работают с продюсерами Netflix.

"У них действительно есть фильм в разработке, сериал по сценарию, над которым они работают. Поэтому все это очень ранняя разработка, с фильмом, телевизионным шоу и парой шоу без сценария", — прокомментировали в компании.

Продюсеры воздержались от раскрытия дополнительных подробностей о фильме. Однако Меган и Гарри, являющиеся соучредителями Archewell Productions, приобрели права на книгу "Встреча меня у озера" Карли Форчун. Это роман-бестселлер The New York Times.

По сюжету книги, 32-летняя Ферн Брукбенкс, вынужденная управлять курортом на берегу озера своей матери, воссоединяется с бывшим возлюбленным Уиллом Бакстером.

"Время первой встречи было неправильным, но их связь была неоспоримой. Они поделились всеми секретами, каждой мечтой и заключили соглашение встретиться через год. Ферн появилась, а Уилл нет", — говорится в описании книги, экранизацией которой занимается принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Эмили в Париже" от Netflix оказалась в реанимации во время отдыха. Также мы рассказывали, что принц Гарри запретил Меган Маркл публиковать ее откровения о королевской семье.