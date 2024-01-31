Принц Гаррі заборонив Меган Маркл публікувати її одкровення про королівську родину

Герцог та герцогиня Сассекські. Фото: Reuters

Принц Гаррі, випустивши свої мемуари Spare, майже повністю втратив шанс на примирення з королівською родиною, і схоже, що він налаштований не допустити, щоб щось подібне повторилося. Чутки про те, що Меган Маркл хоче написати власні мемуари, ходять місяцями, тож герцог Сассекський, за чутками, заборонив дружині реалізовувати цей задум.

Про це пише Marie Claire.

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Принц Гаррі не підтримує нові мемуари дружини. Наскільки нам відомо, Гаррі зараз не розмовляє зі старшим братом принцом Вільямом, хоча він і Меган, як повідомляється, зв’язалися з принцесою Кейт, коли вона була в лікарні цього місяця. Тим не менш, початок примирення з королем Чарльзом було помічено в листопаді, коли Гаррі подзвонив батькові на день народження, і їх розмова була визнана успішною.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Гаррі відкрито говорив про те, що у нього достатньо матеріалу, щоб написати продовження "Spare", але ці плани були скасовані. Він також заборонив книгу Меган. Спочатку цей крок не сподобався герцогині, але тепер, здається, є чітке бачення того, як Сассекські мають намір будувати мости з королівською родиною", — розповів інсайдер.

Королівський експерт Дункан Ларкомб також поспілкувався з OK!, і сказав, що повторні мемуари Сассексів були б поганою ідеєю.

"Це викликало б більше тривоги. Конфлікт між Меган і Кейт все ще триває і є гострою проблемою, тож це лише ускладнить все", — переконаний експерт.

Ларкомб також погодився, що 2024 рік може стати роком миру між членами королівської сім’ї по обидва боки Атлантики.

"Цілком ймовірно, що Гаррі тепер намагається навести мости", — додав він.

Нагадаємо, принц Гаррі отримав незвичну нагороду.

Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.