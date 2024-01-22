Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон

Принц Гарри с женой. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл отправили пожелания скорейшего выздоровления британской королевской семье. Герцоги Сассекские направили соответсвующие сообщения Кейт Миддлтон и королю Чарльзу и передали "свою обеспокоенность и лучшие пожелания".

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя принцесса Уэльская сейчас поправляется после операции на брюшной полости в лондонской клинике. Ожидается, что Кейт проведет еще неделю в больнице, прежде чем она будет перевезена в коттедж Аделаида в Виндзоре, чтобы восстановить силы после медицинской процедуры. В то время как ее тесть, 75-летний король Чарльз, сейчас готовится к собственной операции на следующей неделе для лечения увеличенной простаты.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королевский источник сообщил, что Сассекские направили свои слова поддержки обоим королевским лицам.

"Герцог и герцогиня связались с обеими сторонами разными способами, чтобы передать свою обеспокоенность и лучшие пожелания", — говорит источник, приближенный к королевской семье.

Чарльз, вступивший на престол 16 месяцев назад, будет госпитализирован на следующей недели. Это произошло только через неделю после операции на брюшной полости Кейт, и инсайдеры дворца говорят, что будущая королева стремится вернуться к работе "быстро".

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Королевский источник сообщил, что сейчас Кейт и Уильям ставят "семью на первое место, а ежедневную работу — на второе", пытаясь сохранить чувство "нормальности" для 10-летнего принца Джорджа и пятилетнего Луи и принцессы Шарлотты. Уильям дал понять, что он "будет рядом с супругой и детьми в течение всего времени", откладывая все свои мероприятия, пока Кейт не встанет на ноги.

Известно, что теперь Уильям возит и забирает их троих детей из школы.

В прошлом году принцесса Уэльская приняла участие в 134 официальных мероприятиях, а Уильям — 179. Чарльз — известный трудоголик — часто допоздна засиживается за рабочим столом, проссматривая свою корреспонденцию и официальные бумаги, но в целом имеет крепкое здоровье и поддерживает себя в форме, гуляя и занимаясь садоводством.

Напомним, принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.

Ранее принц Уильям был возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтоном.