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Принц Гарри и Меган Маркл теряют друзей в США

14 июня 2024 06:25
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Гарри и Меган Маркл теряют звездных друзей в Голливуде — кого именно
Герцог и герцогиня Сассекская. Фото: Instagram/meghan.markle.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Младший сын короля Великобритании Чарльза III, принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл, переживают непростые времена за океаном. Круг общения у звездной пары становится все меньше.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Принц Гарри и Меган Маркл теряют друзей

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл заявил, что окружение принца Гарри и Меган Маркл в Голливуде становится все меньше. Он отметил, что знаменитости из так называемого "списка А" отпадают сами собой.

"Опра Уинфри больше не имеет к ним отношения, и некоторые другие знаменитости тоже их покинули", — отметил Баррел.

По мнению бывшего дворецкого матери Гарри, герцог и герцогиня Сассекские были интересны звездам только тогда, когда они отгуляли свадьбу и были самой популярной парой Соединенного Королевства. А значит, имели влияние на многие процессы.

Но сейчас такого интереса к ним нет. По данным издания, несколько голливудских звезд отклонили недавние приглашения от Сассекских, в том числе Джордж и Амаль Клуни, а также Кэти Перри и Орландо Блум.

Причиной стало ухудшение отношений с Букингемским дворцом. Не последнюю роль сыграли откровенное интервью телеведущей Опре Уинфри и скандальные мемуары принца Гарри. Отметим, что в 2020 году Гарри и Меган переехали сначала в Канаду, а затем в американскую Калифорнию, где сейчас живут и воспитывают двоих детей. Они сложили с себя исполнение королевских обязанностей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Гарри ищет свой дом в Великобритании. Также мы писали, что дворец прокомментировал слухи о лечении Кейт Миддлтон вне Соединенного Королевства.

дружба
королевская семья
принц Гарри
Меган Маркл

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