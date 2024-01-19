Принц Гаррі відкликав судовий позов і за це має сплатити майже мільйон доларів

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі відкликав позов про наклеп проти британського видавця Mail on Sunday. Справу розглядали майже два роки, втім у молодшого сина короля Великої Британії Чарльза III зараз інші пріоритети.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Речник герцога Сассекського повідомив, що рішення було прийнято, оскільки чоловік Меган Маркл чекає почути, чи королівський та VIP-виконавчий комітет діяв законно щодо його безпеки.

"Він зосереджений на безпеці його сім’ї, а не на цих судових процесах, які продовжують ґрунтуватися на неправдивих заявах Mail багато років тому", — прокоментував представник принца Гаррі.

Однак, згідно з Daily Mail, видавцем якої є Mail on Sunday, Гаррі та його адвокати мали крайній термін у п’ятницю, 19 січня, щоб подати документи, які могли бути використані в судовому процесі. Але вони вирішили відкликати справу.

Видання стверджує, що принцу доведеться заплатити їм понад 750 тисяч фунтів стерлінгів (950 тисяч доларів), включаючи 250 тисяч фунтів стерлінгів у вигляді гонорарів адвоката.

Чому Гаррі подав до суду

Гаррі та його дружину Меган Маркл позбавили фінансування за бюджетні кошти служби безпеки після того, як вони покинули королівську родину на початку 2020 року. Гаррі вперше подав позов про наклеп проти Mail on Sunday до Високого суду Лондона в лютому 2022-го. Він вимагав відшкодування збитків через твердження газети. Мовляв, Гаррі збрехав про те, що пропонував заплатити за власний поліцейський захист у Великій Британії.

Стаття, опублікована як на Mail on Sunday, так і на Mail Online у лютому 2022 року, мала заголовок: "Як принц Гаррі намагався зберегти в таємниці свою судову боротьбу з урядом через поліцейських охоронців. Його піар-машина намагалася надати суперечці позитивний хід".

Слід зазначити, що після переїзду до США Гаррі та Меган піклуються про свою безпеку самостійно та наймають приватні служби охорони як для себе, так і для своїх двох дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Wikimedia Commons

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