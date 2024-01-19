Принц Гарри отозвал судебный иск и за это должен заплатить почти миллион долларов
Принц Гарри отозвал иск о клевете против британского издателя Mail on Sunday. Дело рассматривали почти два года, впрочем, у младшего сына короля Великобритании Чарльза III сейчас другие приоритеты.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Принц Гарри отозвал судебный иск
Спикер герцога Сассекского сообщил, что решение было принято, поскольку муж Меган Маркл ждет услышать, действовал ли королевский и VIP-исполнительный комитет законно по его безопасности.
"Он сосредоточен на безопасности его семьи, а не на этих судебных процессах, продолжающих основываться на ложных заявлениях Mail много лет назад", — прокомментировал представитель принца Гарри.
Однако, согласно Daily Mail, издателем которой является Mail on Sunday, Гарри и его адвокаты имели крайний срок в пятницу, 19 января, чтобы подать документы, которые могли быть использованы в судебном процессе. Но они решили отозвать дело.
Издание утверждает, что принцу придется заплатить им более 750 тысяч фунтов стерлингов (950 тысяч долларов), включая 250 тысяч фунтов стерлингов в виде гонораров адвоката.
Почему Гарри подал в суд
Гарри и его жена Меган Маркл лишились финансирования за бюджетные средства службы безопасности после того, как они покинули королевскую семью в начале 2020 года. Гарри впервые подал иск о клевете против Mail on Sunday в Высокий суд Лондона в феврале 2022-го. Он требовал возмещения ущерба из-за утверждения газеты. Мол, Гарри соврал о том, что предлагал заплатить за собственную полицейскую защиту в Великобритании.
Статья, опубликованная как на Mail on Sunday, так и на Mail Online, в феврале 2022 года имела название: "Как принц Гарри пытался сохранить в тайне свою судебную борьбу с правительством из-за полицейских охранников. Его пиар-машина пыталась придать спору позитивный ход".
Следует отметить, что после переезда в США Гарри и Меган заботятся о безопасности самостоятельно и нанимают частные службы охраны как для себя, так и для своих двоих детей.
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