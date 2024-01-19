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Принц Гарри отозвал судебный иск и за это должен заплатить почти миллион долларов

19 января 2024 20:38
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Гарри отозвал судебный иск и за это должен заплатить почти миллион долларов
Герцог Сассекский, принц Гарри. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Принц Гарри отозвал иск о клевете против британского издателя Mail on Sunday. Дело рассматривали почти два года, впрочем, у младшего сына короля Великобритании Чарльза III сейчас другие приоритеты.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Принц Гарри отозвал судебный иск

Спикер герцога Сассекского сообщил, что решение было принято, поскольку муж Меган Маркл ждет услышать, действовал ли королевский и VIP-исполнительный комитет законно по его безопасности.

"Он сосредоточен на безопасности его семьи, а не на этих судебных процессах, продолжающих основываться на ложных заявлениях Mail много лет назад", — прокомментировал представитель принца Гарри.

Однако, согласно Daily Mail, издателем которой является Mail on Sunday, Гарри и его адвокаты имели крайний срок в пятницу, 19 января, чтобы подать документы, которые могли быть использованы в судебном процессе. Но они решили отозвать дело.

Издание утверждает, что принцу придется заплатить им более 750 тысяч фунтов стерлингов (950 тысяч долларов), включая 250 тысяч фунтов стерлингов в виде гонораров адвоката.

Почему Гарри подал в суд

Гарри и его жена Меган Маркл лишились финансирования за бюджетные средства  службы безопасности после того, как они покинули королевскую семью в начале 2020 года. Гарри впервые подал иск о клевете против Mail on Sunday в Высокий суд Лондона в феврале 2022-го. Он требовал возмещения ущерба из-за утверждения газеты. Мол, Гарри соврал о том, что предлагал заплатить за собственную полицейскую защиту в Великобритании.

Статья, опубликованная как на Mail on Sunday, так и на Mail Online, в феврале 2022 года имела название: "Как принц Гарри пытался сохранить в тайне свою судебную борьбу с правительством из-за полицейских охранников. Его пиар-машина пыталась придать спору позитивный ход".

Следует отметить, что после переезда в США Гарри и Меган заботятся о безопасности самостоятельно и нанимают частные службы охраны как для себя, так и для своих двоих детей.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Wikimedia Commons

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла впервые прокомментировала состояние здоровья Чарльза III. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу.

принц Гарри
Меган Маркл
суд
королевская семья

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