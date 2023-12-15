Принц Гарри выиграл суд против известного таблоида

Герцог Сассекский принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри отсудил 140 тысяч фунтов стерлингов от издателя Mirror. Это произошло после того, как Верховный суд признал его жертвой взлома телефона.

Об этом пишет Daly Mail.

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Судья установил, что журналисты Sunday Mirror, People и Daily Mirror незаконно получили личную информацию Гарри для новостей. Он постановил, что телефон герцога, вероятно, был взломан в период между 2003 и 2009 годами.

Гарри стал первым высокопоставленным членом королевской семьи за более 100 лет, давшим показания.

В заявлении герцога, которое сегодня зачитал его адвокат Дэвид Шерборн, Гарри сказал, что это "прекрасный день для правды".

Герцог Сассекский принц Гарри. Фото: Reuters

"В этом деле речь идет не только о хакерстве — это о системной практике незаконного и ужасающего поведения, сопровождающегося сокрытием и уничтожением доказательств, шокирующие масштабы которых могут быть выявлены только в рамках этого производства", — говорится в заявлении герцога Сассекского.

Судья обнаружил 15 из 33 статей о Гарри, вышедших в результате взлома. Герцог требовал не менее 440 тысяч фунтов стерлингов возмещения ущерба. Судья присудил ему 140 600 фунтов стерлингов.

После решения Mirror Group Newspapers заявили: "Мы принимаем сегодняшнее решение, которое дает компании необходимую ясность, чтобы двигаться дальше от событий, которые произошли много лет назад. Там, где имели место исторические нарушения, мы приносим безоговорочные извинения, берем на себя полную ответственность и выплачиваем должную компенсацию".

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