Принц Гарри впервые после новости об онкологии Кейт Миддлтон приедет в Великобританию

Принц Гарри. Фото: Reuters

Британский принц Гарри собирается вернуться в Великобританию всего через несколько дней на 10-ю годовщину Игр Непокоренных. Это будет первый визит Гарри после того, как у Кейт Миддлтон обнаружила рак.

Об этом пишет Daily Mail.

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Представитель Invictus Games подтвердил, что герцог Сассекский посетит благодарственную службу в соборе Святого Павла 8 мая. Меган Маркл не присоединится к нему.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Ожидается, что он выступит с речью на мероприятии, посвященном десятилетию основания игр как спортивного события для раненых, больных военнослужащих и ветеранов. Ожидается, что актер Дэмиан Льюис также продекламирует стихотворение Invictus в соборе Святого Павла.

Это первый визит герцога Сассекского в Великобританию после его последней 26-часовой поездки в феврале после того, как его отец король Чарльз объявил, что у него диагноз рак.

Королевские эксперты говорят, что "вряд ли" Гарри встретится с принцессой Уэльской, которая рассказала о своей борьбе с болезнью в видеообращении к нации в прошлом месяце.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Поскольку событие произойдет только через два дня после того, как их сыну Арчи исполнится пять лет, по всей вероятности, Меган Маркл останется дома. Пара живет в Монтесито, штат Калифорния, со своими двумя детьми, четырехлетним Арчи и двухлетней принцессой Лилибет.

В своем заявлении принцесса Уэльская рассказала, что у нее диагностирован рак после "плановой операции на брюшной полости" в январе. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские контактировали с принцем и принцессой Уэльской "частно".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям шокировали свадебным фото. А раньше мы писали, что сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон пришла в суд.