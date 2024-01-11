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Жива легенда — принц Гаррі отримає незвичну нагороду

11 січня 2024 08:22
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жива легенда — принц Гаррі отримає незвичну нагороду
Принц Гаррі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гаррі буде представлений разом із героєм Аполлон-11 Баззом Олдріном як "жива легенда" авіації на церемонії в Беверлі-Гіллз. Захід вестиме Джон Траволта, і актор Морган Фрімен.

Про це пише Daily Mail.

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Поки невідомо, чи прийде на церемонію Гаррі або його дружина Меган Маркл. У соцмережі висловили неоднозначні реакції з приводу вшанування герцога Сассекського.

"Я з нетерпінням чекаю, коли кожен інший військовий пілот у світі отримає таку ж нагороду за його досягнення в цій галузі".

"Це жарт? Що є легендарним, що він зробив? Я серйозно питаю! Що він зробив?", — дивуються у мережі.

 

У мережі неоднозначно поставилися до нагорди принца Гаррі. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно поставилися до нагорди принца Гаррі. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно поставилися до нагорди принца Гаррі. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно поставилися до нагорди принца Гаррі. Фото: соціальні мережі

Але були і ті, які привітали "солдата Гаррі", який завершив два турне в Афганістані.

Annual Living Legends of Aviation Awards заснована в 2003 році, щоб вшанувати тих, хто робить вагомий внесок в авіацію та космонавтику.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог провів два тури в Афганістані в якості передового повітряного диспетчера та пілота гелікоптера Apache, здійснивши незліченну кількість навчальних місій у Великобританії, США та Австралії. Прослужив 10 років в армії, дослужившись до звання капітана.

Гаррі займе своє місце поряд з іншими "легендами" авіації та космонавтики, включаючи Джефа Безоса, Тома Круза, Гаррісона Форда, Моргана Фрімена, Ілона Маска та саудівського принца Султана бін Салмана Аль Сауда.

Серед інших ікон аерокосмічної галузі, які цього року будуть представлені разом із принцом, — пілот ВМС США Фред Джордж і колишній рекордсмен Стів Хінтон.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Організатори також відзначать герцога за його роботу з благодійними організаціями, зокрема Travalyst, Sentebale, African Parks, WellChild та Invictus Games.

У заяві на веб-сайті заходу йдеться: "Принц Гаррі є гуманітарним діячем, ветераном військових дій, захисником психічного здоров’я та екологом. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений і які призводять до постійних змін".

На початку минулого року Гаррі сказав, що його військова кар’єра "врятувала його" після трагічної смерті його матері, принцеси Діани, допомогла йому "перетворити свій біль на мету".

Під час другого туру в Афганістан він провів чотири місяці пілотом вертольота Apache — з вересня 2012 року по січень 2013 року.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

В інтерв’ю 60 Minutes у 2023 році принц Гаррі сказав, що ця посада була його "покликанням".

"Моя військова кар’єра врятувала мене багато в чому. Це позбавило мене уваги британської преси", — сказав герцог.

Його брат, Вільям, принц Уельський, у 2009 році пройшов підготовку пілота з пошуково-рятувальних служб Королівських ВПС, а з березня 2015 року став пілотом санітарної авіації Східної Англії на два роки.

Нагадаємо, з'явились подробиці сварки принца Гаррі з зіркою "Корони".

Раніше стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі".

принц Гаррі
премія
Афганістан
королівська родина

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