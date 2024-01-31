Принц Гарри запретил Меган Маркл публиковать ее откровение о королевской семье

Герцог и герцогиня Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри, выпустив свои мемуары Spare, почти полностью упустил шанс на примирение с королевской семьей, и, похоже, он настроен не допустить, чтобы что-то подобное повторилось. Слухи о том, что Меган Маркл хочет написать собственные мемуары, ходят месяцами, так что герцог Сассекский, по слухам, запретил супруге реализовать этот замысел.

Об этом пишет Marie Claire.

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Принц Гарри не поддерживает новые мемуары супруги. Насколько нам известно, Гарри сейчас не разговаривает со старшим братом принцем Уильямом, хотя он и Меган, как сообщается, связались с принцессой Кейт, когда она была в больнице в этом месяце. Тем не менее, начало примирения с королем Чарльзом было замечено в ноябре, когда Гарри позвонил отцу на день рождения, и их разговор был признан успешным.

Принц Гарри. Фото: Reuters

"Гарри откровенно говорил о том, что у него достаточно материала, чтобы написать продолжение "Spare", но эти планы были отменены. Он также запретил книгу Меган. Сначала этот шаг не понравился герцогине, но теперь, кажется, есть четкое видение того, как Сассекские намерены наводить мосты с королевской семьей", — рассказал инсайдер.

Королевский эксперт Дункан Ларкомб также пообщался с OK! и сказал, что повторные мемуары Сассексов были бы плохой идеей.

"Это вызвало бы больше тревоги. Конфликт между Меган и Кейт все еще продолжается и является острой проблемой, так что это лишь усложнит все", — убежден эксперт.

Ларкомб также согласился, что 2024 год может стать годом мира между членами королевской семьи по обеи стороны Атлантики.

"Вполне вероятно, что Гарри теперь пытается навести мосты", — добавил он.

Напомним, принц Гарри получил необычную награду.

Ранее принц Уильям был возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтон.