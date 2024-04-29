Як Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською — історія знайомства

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля. Зараз королівське подружжя переживає складний час через боротьбу принцеси із раком.

Новини.LIVE нагадають читачам про історію кохання королівського подружжя.

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Задовго до того, як Кейт зустріла Вільяма, вона зустрічалася зі своїм однокурсником з коледжу Мальборо Гаррі Блейлоком. За різними даними, Гаррі був першим коханням Кейт. Пара розійшлася ще до початку навчання принцеси Уельської у Сент-Ендрюсі. Кейт була розбита горем через розрив із коханим. За інформацією інсайдерів, Гаррі одружився зі шкільною подругою Кейт і зараз є партнером страхового брокера Lockton.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Другим коханням Кейт став Віллем. Пара познайомилася та почала зустрічатися під час навчання в коледжі Мальборо. Колишній принцеси Уельської зараз працює кореспондентом CBS News та був присутній на весіллі Кейт з принцом Вільямом.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У 2007 році Кейт і Вілл на деякий час припинили стосунки. Кейт закрутила роман з Генрі Ропнером, сином бізнесмена Джона Ропнера і одним з ітонських друзів принца Вільяма. Через чотири роки він одружився на Наташі Сінклер — дочці бізнесмена.

Принц Вільям і Кейт познайомилися під час навчання в університеті Сент-Ендрюса. За деякими чутками, майбутня принцеса Уельська привернула увагу принца, коли йшла по подіуму у легкій прозорій сукні.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Закохані стали жити разом, однак через деякий вони розійшлися. Причиною стала військова підготовка Вільяма, яка забирала увесь його вільний час.

У 2010 році, після завершення навчання в університеті, папараці помітили пару на лижній прогулянці.

Вільям освідчився Кейт під час романтичної подорожі до Кенії. Принц Уельський подарував коханій обручку із сапфіром і діамантом своєї покійної матері, принцеси Діани.

Пара офіційно одружилася 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Подружжя із розмахом відсвяткувало цю подію — два прийоми, каретний кортеж, проліт літаків і поцілунки на балконі Букінгемського палацу.

Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.