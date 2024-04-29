Як Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською — історія знайомства

Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля — історія кохання
Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля. Зараз королівське подружжя переживає складний час через боротьбу принцеси із раком.
Новини.LIVE нагадають читачам про історію кохання королівського подружжя.
Як Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською
Задовго до того, як Кейт зустріла Вільяма, вона зустрічалася зі своїм однокурсником з коледжу Мальборо Гаррі Блейлоком. За різними даними, Гаррі був першим коханням Кейт. Пара розійшлася ще до початку навчання принцеси Уельської у Сент-Ендрюсі. Кейт була розбита горем через розрив із коханим. За інформацією інсайдерів, Гаррі одружився зі шкільною подругою Кейт і зараз є партнером страхового брокера Lockton.
Другим коханням Кейт став Віллем. Пара познайомилася та почала зустрічатися під час навчання в коледжі Мальборо. Колишній принцеси Уельської зараз працює кореспондентом CBS News та був присутній на весіллі Кейт з принцом Вільямом.
У 2007 році Кейт і Вілл на деякий час припинили стосунки. Кейт закрутила роман з Генрі Ропнером, сином бізнесмена Джона Ропнера і одним з ітонських друзів принца Вільяма. Через чотири роки він одружився на Наташі Сінклер — дочці бізнесмена.
Принц Вільям і Кейт познайомилися під час навчання в університеті Сент-Ендрюса. За деякими чутками, майбутня принцеса Уельська привернула увагу принца, коли йшла по подіуму у легкій прозорій сукні.
Закохані стали жити разом, однак через деякий вони розійшлися. Причиною стала військова підготовка Вільяма, яка забирала увесь його вільний час.
У 2010 році, після завершення навчання в університеті, папараці помітили пару на лижній прогулянці.
Вільям освідчився Кейт під час романтичної подорожі до Кенії. Принц Уельський подарував коханій обручку із сапфіром і діамантом своєї покійної матері, принцеси Діани.
Пара офіційно одружилася 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Подружжя із розмахом відсвяткувало цю подію — два прийоми, каретний кортеж, проліт літаків і поцілунки на балконі Букінгемського палацу.
Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.
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