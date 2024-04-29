Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля — історія кохання arrow

Принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля — історія кохання

29 квітня 2024 15:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Як Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською — історія знайомства
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сьогодні, 29 квітня, принц Вільям і Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля. Зараз королівське подружжя переживає складний час через боротьбу принцеси із раком. 

Новини.LIVE нагадають читачам про історію кохання королівського подружжя.

Читайте також:

Як Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською

Задовго до того, як Кейт зустріла Вільяма, вона зустрічалася зі своїм однокурсником з коледжу Мальборо Гаррі Блейлоком. За різними даними, Гаррі був першим коханням Кейт.  Пара розійшлася ще до початку навчання принцеси Уельської у Сент-Ендрюсі. Кейт була розбита горем через розрив із коханим. За інформацією інсайдерів, Гаррі одружився зі шкільною подругою Кейт і зараз є партнером страхового брокера Lockton.

Кейт та Принц Вільям святкують річницю шлюбу
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Другим коханням Кейт став Віллем. Пара познайомилася та почала зустрічатися під час навчання в коледжі Мальборо. Колишній принцеси Уельської зараз працює кореспондентом CBS News та був присутній на весіллі Кейт з принцом Вільямом.

Як познайомились Кейт та Принц Вільям
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У 2007 році Кейт і Вілл на деякий час припинили стосунки. Кейт закрутила роман з Генрі Ропнером, сином бізнесмена Джона Ропнера і одним з ітонських друзів принца Вільяма. Через чотири роки він одружився на Наташі Сінклер — дочці бізнесмена.

Принц Вільям і Кейт познайомилися під час навчання в університеті Сент-Ендрюса. За деякими чутками, майбутня принцеса Уельська привернула увагу принца, коли йшла по подіуму у легкій прозорій сукні.

Кейт та Принц Вільям історія знайомства
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Закохані стали жити разом, однак через деякий вони розійшлися. Причиною стала військова підготовка Вільяма, яка забирала увесь його вільний час.

У 2010 році, після завершення навчання в університеті, папараці помітили пару на лижній прогулянці.

Вільям освідчився Кейт під час романтичної подорожі до Кенії. Принц Уельський подарував коханій обручку із сапфіром і діамантом своєї покійної матері, принцеси Діани.

Пара офіційно одружилася 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Кейт та Принц Вільям одружені 13 років
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Подружжя із розмахом відсвяткувало цю подію — два прийоми, каретний кортеж, проліт літаків і поцілунки на балконі Букінгемського палацу.

Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.  

свята
Кейт Міддлтон
весілля
принц Вільям
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри