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Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 13-ю годовщину свадьбы — история любви

29 апреля 2024 15:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Как Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской – история знакомства
Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 13-ю годовщину свадьбы. Сейчас королевские супруги переживают сложное время из-за борьбы принцессы с раком.

Новини.LIVE напомнят читателям об истории любви королевских супругов.

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Как Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской

Задолго до того, как Кейт встретила Уильяма, она встречалась со своим сокурсником из колледжа Мальборо Гарри Блейлоком. По разным данным, Гарри был первой любовью Кейт. Пара разошлась еще до начала учебы принцессы Уэльской в Сент-Эндрюсе. Кейт была разбита горем из-за разрыва с любимым. По информации инсайдеров, Гарри женился на школьной подруге Кейт и сейчас является партнером страхового брокера Lockton.

Кейт и Принц Уильям празднуют годовщину брака
Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Второй любовью Кейт стал Виллем. Пара познакомилась и начала встречаться во время учебы в колледже Мальборо. Бывший принцессы Уэльской сейчас работает корреспондентом CBS News и присутствовал на свадьбе Кейт с принцем Уильямом.

Как познакомились Кейт и Принц Уильям
Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В 2007 году Кейт и Уилл на время прекратили отношения. Кейт закрутила роман с Генри Ропнером, сыном бизнесмена Джона Ропнера и одним из итонских друзей принца Уильяма. Через четыре года он женился на Наташе Синклер — дочери бизнесмена.

Принц Уильям и Кейт познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюса. По некоторым слухам, будущая принцесса Уэльска привлекла внимание принца, когда шла по подиуму в легком прозрачном платье.

Кейт и Принц Уильям история знакомства
Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Влюбленные стали жить вместе, через время они разошлись. Причиной стала военная подготовка Уильяма, которая отнимала все его свободное время.

В 2010 году, после завершения учебы в университете, папарацци заметили пару на лыжной прогулке.

Уильям сделал предложение Кейт во время романтического путешествия в Кению. Принц Уэльский подарил любимой обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом своей покойной матери, принцессы Дианы.

Пара официально поженилась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Кейт и Принц Уильям женаты 13 лет
Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Супруги с размахом отметили это событие — два приема, каретный кортеж, пролет самолетов и поцелуи на балконе Букингемского дворца.

Напомним, принц Уильям впервые появился в социальных сетях после новости о диагнозе супруги. А раньше мы писали, что сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон говорила в суде.

праздники
Кейт Миддлтон
свадьба
принц Уильям
королевская семья

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