Принц Уильям с сыном не смогли сдержать эмоций после поражения Англии на Евро-2024
Принц Джордж и принц Уильям продемонстрировали полный спектр эмоций, глядя, как Англия играет с Испанией в финале Евро-2024. Отец и сын отправились в Берлин, где увидели поражение сборной Англии по футболу.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям посмотрел футбольную игру с сыном
После того как Испания забила в матче, принц Джордж выглядел заметно разочарованным. Отец и сын выглядели напряженными и держали головы руками, когда смотрели игру. А в определенные моменты Уильям и Джордж соскочили со своих мест и закричали. Испания в итоге выиграла, обеспечив тем самым победу на Евро-2024.
На странице в соцсети Кенсингтонского дворца через несколько секунд после финального свистка Уильям сочувствовал команде.
Уильям написал: "На этот раз это просто было не суждено. Мы все так гордимся вами. Вперед, Англия".
В ходе матча королевские болельщики заметили, что Джордж стал "мини-копией" своего отца.
"Принц Джордж ходит так же, как его отец. Мини принц Уильям", — писали в сети поклонники британской королевской семьи.
Незадолго до того, как начал играть национальный гимн, отца и сына также видели на трибунах, а принц Джордж поправлял свой галстук за мгновение до того, как Уильям сделал то же самое.
Уильям и Джордж сфотографировались с королем Фелипе и принцессой Софией, которые были в Берлине, чтобы поддержать испанскую команду. Во время первых минут премьер-министр Кейр Стармер, являющийся упорным фанатом Арсенала, общался с отцом и сыном.
Напомним, что эксперт по языку тела рассказала об отношениях между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. А раньше мы писали, что король Чарльз поздравил сына с днем рождения.
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