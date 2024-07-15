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Принц Уильям с сыном не смогли сдержать эмоций после поражения Англии на Евро-2024

15 июля 2024 07:51
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Уильям с сыном не смогли сдержать эмоций после поражения Англии на Евро-2024
Принц Уильям с сыном. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Джордж и принц Уильям продемонстрировали полный спектр эмоций, глядя, как Англия играет с Испанией в финале Евро-2024. Отец и сын отправились в Берлин, где увидели поражение сборной Англии по футболу.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того как Испания забила в матче, принц Джордж выглядел заметно разочарованным. Отец и сын выглядели напряженными и держали головы руками, когда смотрели игру. А в определенные моменты Уильям и Джордж соскочили со своих мест и закричали. Испания в итоге выиграла, обеспечив тем самым победу на Евро-2024.

 

Принц Уильям и принц Джордж
Принц Уильям и принц Джордж. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

 

Принц Уильям и принц Джордж эмоционально смотрят игру на Евро-2024
Принц Уильям и принц Джордж эмоционально смотрят игру на Евро-2024. Фото: instagram.com/thewindsorsfamily/

 

На странице в соцсети Кенсингтонского дворца через несколько секунд после финального свистка Уильям сочувствовал команде.

Уильям написал: "На этот раз это просто было не суждено. Мы все так гордимся вами. Вперед, Англия".

В ходе матча королевские болельщики заметили, что Джордж стал "мини-копией" своего отца.

"Принц Джордж ходит так же, как его отец. Мини принц Уильям", — писали в сети поклонники британской королевской семьи.

 

Принц Уильям с сыном и королем Испании
Принц Уильям с сыном и королем Испании. Фото: Reuters

 

Принц Уильям с королем Испании
Принц Уильям с королем Испании. Фото: Reuters

 

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер с принцем Джорджом и принцем Уильямом
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер с принцем Джорджем и принцем Уильямом. Фото: Reuters

 

Незадолго до того, как начал играть национальный гимн, отца и сына также видели на трибунах, а принц Джордж поправлял свой галстук за мгновение до того, как Уильям сделал то же самое.

Уильям и Джордж сфотографировались с королем Фелипе и принцессой Софией, которые были в Берлине, чтобы поддержать испанскую команду. Во время первых минут премьер-министр Кейр Стармер, являющийся упорным фанатом Арсенала, общался с отцом и сыном.

Напомним, что эксперт по языку тела рассказала об отношениях между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. А раньше мы писали, что король Чарльз поздравил сына с днем рождения.

футбол принц Джордж принц Уильям Евро-2024

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