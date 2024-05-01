Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольного Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Принц Уильям рассказал, в каком состоянии его супруга Кейт Миддлтон. Будущий король сказал сторонникам монархии, что она борется с болезнью.

Видео с принцем выложили в сеть X.

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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма все хорошо

Принце William ищет обновление на кате и детей pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Принц Уэльский появился на праздничном открытии James Place Newcastle. Поклонник королевской семьи спросил о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и их детей.

"Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо", — ответил Уильям.

Принц Уильям. Фото: скриншот поста

Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе в марте. Врачи обнаружили у нее онкологию после операции на брюшной полости. Принцесса прошла курс химиотерапии.

"Это, конечно, стало огромным шоком и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы проанализировать и решить это приватно ради нашей молодой семьи. Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи. То, что Уильям рядом со мной, это большой источник утешения и покоя", — рассказывала Кейт в видеообращении.

Напомним, принц Гарри собрался приехать в Великобританию. Также Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.