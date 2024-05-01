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Принц Уильям рассказал, в каком состоянии онкобольная Кейт Миддлтон

1 мая 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольного Кейт Миддлтон.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Уильям рассказал, в каком состоянии его супруга Кейт Миддлтон. Будущий король сказал сторонникам монархии, что она борется с болезнью.

Видео с принцем выложили в сеть X.

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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма все хорошо

Принц Уэльский появился на праздничном открытии James Place Newcastle. Поклонник королевской семьи спросил о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и их детей.

"Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо", — ответил Уильям.

Принц Уильям. Фото: скриншот поста
Принц Уильям. Фото: скриншот поста

Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе в марте. Врачи обнаружили у нее онкологию после операции на брюшной полости. Принцесса прошла курс химиотерапии.

"Это, конечно, стало огромным шоком и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы проанализировать и решить это приватно ради нашей молодой семьи. Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи. То, что Уильям рядом со мной, это большой источник утешения и покоя", — рассказывала Кейт в видеообращении.

Напомним, принц Гарри собрался приехать в Великобританию. Также Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.

Кейт Миддлтон
здоровье
принц Уильям
королевская семья
Великобритания
онкология

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