Принц Уильям сам управлял автомобилем, чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице
Принцессу Уэльскую, находящуюся в одной из лондонских больниц, Кейт Миддлтон, посетил ее муж. Принц Уильям (первый в очереди на британский престол) приехал в медицинское учреждение на автомобиле в сопровождении охраны.
Об этом сообщает издание HELLO.
Принц Уильям навестил Кейт Миддлтон
42-летняя невестка Чарльза III находится в больнице после успешной операции на брюшной полости. Там она будет две недели. Все это время о трех детях будет заботиться именно принц Уильям. Он уже сложил с себя исполнение королевских обязанностей, пока Кейт не выпишут во дворец.
В госпиталь принц Уильям приехал на автомобиле, которым сам управлял. Он не скрывался от папарацци, но и не комментировал госпитализацию жены. Рядом со старшим сыном Чарльза III был один из королевских телохранителей. Позади ехал еще один автомобиль службы безопасности Кенсингтонского дворца.
Судя по текущим медицинским рекомендациям, Кейт Миддлтон не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи, 31 марта. Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновление о прогрессе выздоровления принцессы Уэльской только тогда, когда будет новая значительная информация.
Напомним, ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III ляжет в больницу из-за опухоли. Также мы рассказывали, почему покойная Елизавета II была зла на принца Гарри.
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