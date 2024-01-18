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Принц Уильям сам управлял автомобилем, чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице

18 января 2024 22:22
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Стас Кожушко
Редактор
Принц Уильям сам управлял автомобилем, чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице
Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Принцессу Уэльскую, находящуюся в одной из лондонских больниц, Кейт Миддлтон, посетил ее муж. Принц Уильям (первый в очереди на британский престол) приехал в медицинское учреждение на автомобиле в сопровождении охраны.

Об этом сообщает издание HELLO.

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42-летняя невестка Чарльза III находится в больнице после успешной операции на брюшной полости. Там она будет две недели. Все это время о трех детях будет заботиться именно принц Уильям. Он уже сложил с себя исполнение королевских обязанностей, пока Кейт не выпишут во дворец.

В госпиталь принц Уильям приехал на автомобиле, которым сам управлял. Он не скрывался от папарацци, но и не комментировал госпитализацию жены. Рядом со старшим сыном Чарльза III был один из королевских телохранителей. Позади ехал еще один автомобиль службы безопасности Кенсингтонского дворца.

Принц Уильям за рулем авто. Фото: Reuters

Судя по текущим медицинским рекомендациям, Кейт Миддлтон не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи, 31 марта. Кенсингтонский дворец будет предоставлять обновление о прогрессе выздоровления принцессы Уэльской только тогда, когда будет новая значительная информация.

Напомним, ранее мы писали, что король Великобритании Чарльз III ляжет в больницу из-за опухоли. Также мы рассказывали, почему покойная Елизавета II была зла на принца Гарри.

больницы
Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
Великобритания

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