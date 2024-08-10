Принц Уильям и Кейт Миддлтон могли дружить со школы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Стали известны новые подробности романтической истории принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дело в том, что супруги могли знать друг друга еще задолго до учебы в одном университете.

Об этом пишет Hello.

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По известным данным, Кейт и Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюс и стали хорошими друзьями и соседями по комнате, прежде чем их дружба переросла во что-то большее, но вероятно, их пути пересекались еще задолго до начала студенческой жизни.

Королевский биограф Роберт Джобсон рассказал о том, как пара познакомилась.

Дело в том, что в школьные годы принц Уильям посещал Итон, а Кейт – колледж Мальборо. Дети из Мальборо и Итона часто дружили и общались друг с другом. Так что принц и принцесса Уэльские, вероятно, были знакомы со школьных лет.

Напомним, откровение Меган Маркл о суицидальных мнениях жестоко раскритиковали. А также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон избегает скандалов с принцем Гарри.