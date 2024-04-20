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Принц Уильям впервые появился на людях после диагноза Кейт Миддлтон

20 апреля 2024 07:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Уильям впервые появился на людях после диагноза Кейт Миддлтон
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Уильям пообещал "ухаживать" за принцессой Уэльской, когда впервые появился на публике, после того, как месяц назад она заявила о раке. 41-летний принц Уэльский помог загружать еду и готовить на кухне благотворительной организации по распределению пищи Surplus to Supper в Санбери на Темзе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уильям помог волонтерам готовить еду

Принц Уильям прибыл в фудбанк в крикетном клубе Санбери. Внутри принц увидел, как волонтеры сортировали продукты, мыло, средства для мытья рук. Принц также помогал на кухне шеф-повару Марио Колфайту, готовившему болоньезе, запеканку с колбасами.

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

 

Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters
Принц Уильям во время благотворительного мероприятия. Фото: Reuters

Еда, которую он сделал в качестве жеста поддержки благотворительной организации, должна быть доставлена ​​в Hampton Hub, где есть продовольственный банк.

Принц Уильям проводил пасхальные каникулы с Кейт и их детьми, 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. Принцессе Уэльской нужно время, чтобы восстановиться от "профилактической" химиотерапии, болезнь обнаружили во время серьезной операции на брюшной полости в начале этого года.

В своем обращении к нации, объявив, что у нее диагностирован рак, Кейт рассказала, что это были "невероятно тяжелые несколько месяцев" для ее семьи, но она "здорова и становится сильнее с каждым днем".

Напомним, стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз. А раньше мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон рассказать о тяжелом диагнозе.

Кейт Миддлтон
болезнь
принц Уильям
королевская семья

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