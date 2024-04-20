Принц Уильям впервые появился на людях после диагноза Кейт Миддлтон
Принц Уильям пообещал "ухаживать" за принцессой Уэльской, когда впервые появился на публике, после того, как месяц назад она заявила о раке. 41-летний принц Уэльский помог загружать еду и готовить на кухне благотворительной организации по распределению пищи Surplus to Supper в Санбери на Темзе.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Уильям помог волонтерам готовить еду
Принц Уильям прибыл в фудбанк в крикетном клубе Санбери. Внутри принц увидел, как волонтеры сортировали продукты, мыло, средства для мытья рук. Принц также помогал на кухне шеф-повару Марио Колфайту, готовившему болоньезе, запеканку с колбасами.
Еда, которую он сделал в качестве жеста поддержки благотворительной организации, должна быть доставлена в Hampton Hub, где есть продовольственный банк.
Принц Уильям проводил пасхальные каникулы с Кейт и их детьми, 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. Принцессе Уэльской нужно время, чтобы восстановиться от "профилактической" химиотерапии, болезнь обнаружили во время серьезной операции на брюшной полости в начале этого года.
В своем обращении к нации, объявив, что у нее диагностирован рак, Кейт рассказала, что это были "невероятно тяжелые несколько месяцев" для ее семьи, но она "здорова и становится сильнее с каждым днем".
Напомним, стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз. А раньше мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон рассказать о тяжелом диагнозе.
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