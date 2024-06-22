Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Уильям с детьми оторвался на концерте Тейлор Свифт — певица показала селфи arrow

Принц Уильям с детьми оторвался на концерте Тейлор Свифт — певица показала селфи

22 июня 2024 17:36
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Принц Уильям с детьми сделали селфи с Тейлор Свифт
Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Тейлор Свифт продолжает свой успешный мировой тур The Eras Tour. Накануне она отыграла шоу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На концерт пришли члены королевской семьи.

Об этом пишет издание People.

Читайте также:

Принц Уильям на концерте Тейлор Свифт

Старший сын короля Великобритании Чарльза III, принц Уильям в свой день рождения, 21 июня, посетил концерт Тейлор Свифт. Компанию ему составили старшие дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта (шестилетний Луи шоу пропустил). Именно с ними за кулисами сделала селфи певица.

Фотографию опубликовали на официальном Instagram аккаунте принца и принцесса Уэльских. "Спасибо Тейлор Свифт за прекрасный вечер", — говорится в описании под снимком.

На самом шоу принц Уильям, который является первым в очереди на престол, не сдерживался на трибунах. Другие зрители шоу сняли, как 42-летний муж Кейт Миддлтон (на шоу не пришла) отрывался под хит Shake It Off.

В своих соцсетях Свифт также поделилась снимком, на котором она позирует принцем Уильямом, 10-летним принцем Джорджем и 9-летней принцессой Шарлоттой, а также со своим бойфрендом, американским спортсменом Тревисом Келсом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Swift (@taylorswift)

Напомним, ранее мы писали, во сколько обходится Кейт Миддлтон одежда ее детей. Также мы рассказывали, что король Чарльз III поделился детским фото принца Уильяма.

концерт
принц Уильям
королевская семья
Тэйлор Свифт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту