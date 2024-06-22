Принц Уильям с детьми сделали селфи с Тейлор Свифт

Принц Уэльский, Уильям. Фото: Reuters

Американская певица Тейлор Свифт продолжает свой успешный мировой тур The Eras Tour. Накануне она отыграла шоу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На концерт пришли члены королевской семьи.

Об этом пишет издание People.

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Принц Уильям на концерте Тейлор Свифт

Старший сын короля Великобритании Чарльза III, принц Уильям в свой день рождения, 21 июня, посетил концерт Тейлор Свифт. Компанию ему составили старшие дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта (шестилетний Луи шоу пропустил). Именно с ними за кулисами сделала селфи певица.

Фотографию опубликовали на официальном Instagram аккаунте принца и принцесса Уэльских. "Спасибо Тейлор Свифт за прекрасный вечер", — говорится в описании под снимком.

На самом шоу принц Уильям, который является первым в очереди на престол, не сдерживался на трибунах. Другие зрители шоу сняли, как 42-летний муж Кейт Миддлтон (на шоу не пришла) отрывался под хит Shake It Off.

Prince William dancing to Taylor Swift's 'Shake It Off' в Эрас Тур в Лондоне. pic.twitter.com/yBzm8mbULF — Pop Base (@PopBase) 22 июня 2024

В своих соцсетях Свифт также поделилась снимком, на котором она позирует принцем Уильямом, 10-летним принцем Джорджем и 9-летней принцессой Шарлоттой, а также со своим бойфрендом, американским спортсменом Тревисом Келсом.

Напомним, ранее мы писали, во сколько обходится Кейт Миддлтон одежда ее детей. Также мы рассказывали, что король Чарльз III поделился детским фото принца Уильяма.