Впервые за 13 лет принц Уильям посетил садовую вечеринку без жены.

Принц Уильям посетил садовую вечеринку без онкобольной Кейт Миддлтон
Принц Уильям посетил свою первую в этом году вечеринку. Однако свою жену Кейт Миддлтон оставил дома. Это впервые за 13 лет.
Фотографии выложили на официальных страницах супругов.
Принц Уильям прогулялся под дождем на садовой вечеринке
Впервые через 13 лет принц Уильям посетил вечеринку в саду Букингемского дворца без своей жены. В настоящее время Кейт Миддлтон проходит лечение от рака.
Однако погода вероятно также загрустила из-за отсутствия принцессы и была совсем не праздничной. Небо затянуло облаками и прошел дождь. Приглашенные гости скрывались под зонтиками, а принц Уильям пошутил, что это была "хорошая погода для купания".
На мероприятие пригласили около 8 тысяч человек. В частности, принцессы Беатрис и Евгения, а также Зара Тиндалл в сопровождении ее супругов Майка и Питер Филлипс. Среди гостей были герцог и герцогиня Глостерская.
На западе не было короля Чарльза III, тоже проходящего лечение от онкологии. Монарх часто поручает проведение одной из ежегодных вечеринок в саду членам семьи.
Принц Уильям бросил вечеринку с детской книгой в руках. Он обещал читать принцу Луи перед сном. А также прихватил пакет свежеиспеченного печенья от падре Королевских ВВС.
Напомним, здоровье короля Чарльза ухудшилось во время лечения рака. Также принц Гарри приезжал к отцу с запланированным визитом. Ранее стало известно, как проходит лечение Кейт Миддлтон.
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