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Принц Уильям посетил садовую вечеринку без онкобольной Кейт Миддлтон

23 мая 2024 11:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Впервые за 13 лет принц Уильям посетил садовую вечеринку без жены.
Принц Уильям. Фото: x.com/KensingtonRoyal
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Уильям посетил свою первую в этом году вечеринку. Однако свою жену Кейт Миддлтон оставил дома. Это впервые за 13 лет.

Фотографии выложили на официальных страницах супругов.

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Впервые через 13 лет принц Уильям посетил вечеринку в саду Букингемского дворца без своей жены. В настоящее время Кейт Миддлтон проходит лечение от рака.

Принц Уильям на вечеринке в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Принц Уильям на вечеринке в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Однако погода вероятно также загрустила из-за отсутствия принцессы и была совсем не праздничной. Небо затянуло облаками и прошел дождь. Приглашенные гости скрывались под зонтиками, а принц Уильям пошутил, что это была "хорошая погода для купания".

Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal

На мероприятие пригласили около 8 тысяч человек. В частности, принцессы Беатрис и Евгения, а также Зара Тиндалл в сопровождении ее супругов Майка и Питер Филлипс. Среди гостей были герцог и герцогиня Глостерская.

Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal

На западе не было короля Чарльза III, тоже проходящего лечение от онкологии. Монарх часто поручает проведение одной из ежегодных вечеринок в саду членам семьи.

Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Принц Уильям бросил вечеринку с детской книгой в руках. Он обещал читать принцу Луи перед сном. А также прихватил пакет свежеиспеченного печенья от падре Королевских ВВС.

Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal
Вечеринка в саду Букингемского дворца. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Напомним, здоровье короля Чарльза ухудшилось во время лечения рака. Также принц Гарри приезжал к отцу с запланированным визитом. Ранее стало известно, как проходит лечение Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
Великобритания
онкология

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