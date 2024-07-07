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Принц Уильям появится в новом документальном фильме — когда выйдет лента

7 июля 2024 16:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принц Уильям появится в ленте о бездомных — детали
Принц Уэльский Уильям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принц Уильям снимется в эксклюзивном документальном фильме ITV. Лента расскажет о первом году его кампании по преодолению бездомности в Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Двухсерийный фильм "Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью" рассказывает о том, как будущий король Великобритании запускает свой амбициозный проект "Домой" и позволяет зрителям попасть "за кулисы" работы над ним.

Кроме рассказа о судьбах тех, кто пережил или сталкивается с проблемой бездомности, в фильме также покажут лиц, возглавляющих благотворительные проекты по всей Великобритании.

Принц Уильям примет участие в новом документальном фильме - когда выйдет фильм - фото 1
Принц Уэльский Уильям появится в документальной ленте. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Режиссером фильма стал Луи Теру из "Mindhouse productions" и лауреат премии BAFTA Лео Берли. Исполнительным продюсером выступил Аррон Фэллоуз.

Принц Уильям давно переживает за проблему бездомности и является королевским патроном благотворительной организации The Passage, после того как посетил одно из приютов вместе с матерью, когда ему было 11 лет.

В 2009 году он провел ночь без крова, чтобы понять тяжелое положение бездомных на Рождество.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям не готовы помириться с Гарри и невесткой. Также принц Гарри снова попал в скандал. На этот раз из -за "незаслуженной" награды.

Великобритания кино фильм принц Уильям бездомные проблемы королевская семья

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