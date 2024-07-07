Принц Уильям появится в ленте о бездомных — детали

Принц Уильям появится в новом документальном фильме — когда выйдет лента
Принц Уильям снимется в эксклюзивном документальном фильме ITV. Лента расскажет о первом году его кампании по преодолению бездомности в Великобритании.
Об этом сообщает Daily Mail.
Принц Уильям ведет борьбу с бездомностью
Двухсерийный фильм "Принц Уильям: Мы можем покончить с бездомностью" рассказывает о том, как будущий король Великобритании запускает свой амбициозный проект "Домой" и позволяет зрителям попасть "за кулисы" работы над ним.
Кроме рассказа о судьбах тех, кто пережил или сталкивается с проблемой бездомности, в фильме также покажут лиц, возглавляющих благотворительные проекты по всей Великобритании.
Режиссером фильма стал Луи Теру из "Mindhouse productions" и лауреат премии BAFTA Лео Берли. Исполнительным продюсером выступил Аррон Фэллоуз.
Принц Уильям давно переживает за проблему бездомности и является королевским патроном благотворительной организации The Passage, после того как посетил одно из приютов вместе с матерью, когда ему было 11 лет.
В 2009 году он провел ночь без крова, чтобы понять тяжелое положение бездомных на Рождество.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям не готовы помириться с Гарри и невесткой. Также принц Гарри снова попал в скандал. На этот раз из -за "незаслуженной" награды.
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