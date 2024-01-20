Принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри был награжден за работу военного пилота. Герцог Сассекский пришел на роскошное гала-мероприятие в Лос-Анджелесе. На вечеринку Гарри пришел впервые после того, как его невестка Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, а его отец король Чарльз объявил, что он лечится от увеличения простаты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц был в приподнятом настроении, улыбаясь, присоединившись к принцу Марио-Максу Шаумбург-Липпе, 46-летнему члену датской королевской семьи, и другим в Beverly Hills Hilton. 39-летний Гарри был награжден как Живая легенда авиации на церемонии, организованной актером и представителем авиации Джоном Траволтой.

Принц Гарри. Фото: BACKGRID

Принц Гарри. Фото: BACKGRID

Принц Гарри с принцем Марио-Макс Шаумбург-Липпе, 46-летним членом датской королевской семьи. Фото: социальные сети

Герцог Сассекский провел два тура в Афганистане в качестве передового воздушного диспетчера и пилота вертолета Apache, совершив бесчисленное количество обучающих миссий в Великобритании, США и Австралии.

Он прослужил 10 лет в армии, дослужившись до звания капитана, а позже основал Игры Непокоренных — спортивное событие для раненых военнослужащих и ветеранов.

Гарри занимает свое место наряду с другими "легендами" авиации и космонавтики, включая Базза Олдрина, Джеффа Безоса, Тома Круза, Нила Армстронга, Гаррисона Форда, Моргана Фримена и Илона Маска.

Веб-сайт мероприятия также почтил герцога за его работу с благотворительными организациями, включая Travalyst, Sentebale, African Parks и WellChild.

В заявлении на сайте указано: "Принц Гарри является гуманитарным деятелем, ветераном военных действий, защитником психического здоровья и экологом. Он посвятил свою жизнь продвижению дел, которыми он увлечен и которые приводят к постоянным изменениям".

Напомним, принц Гарри получит необычную награду.

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