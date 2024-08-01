Стало відомо, яку доступну кожному річ Меган Маркл зробила своєю стильною візитівкою
Герцогиня Сассекська Меган Маркл обожнює різні моделі джинсів. За словами експертів, ця річ стала стильною візитівкою дружини принца Гаррі.
Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл обирає джинси на важливі події
Любов герцогині Сассекської до джинсів стала очевидною незабаром після того, як її стосунки з принцом Гаррі стали публічними в 2017 році. Під час їхньої першої офіційної спільної появи на Invictus Games у Торонто рвані джинси Меган від Mother Denim розкупили у короткий термін.
Джорджіо Армані сказав, що джинси "уособлюють демократію в моді", і саме це почуття ідеально втілює стратегію одягу Меган у її колекції деніму — вона використовує його, щоб створити імідж доступної елегантності.
"Стосовно стилю вони ідеально підходять для повсякденного, невимушеного образу з легкими футболками чи сорочками, але доповнення до піджака або каблука може справді зробити подібні класичні джинси стильними", — каже Леслі Торсон спеціаліста з деніму.
Гуру деніму Донна Іда вважає, що Меган обирає джинси через свою фігуру.
"Меган має спортивну фігуру і віддає перевагу укороченій моделі або бойфрендам, які підходять ідеально для її фігури", — сказала вона.
Меган бачили у джинсах — від кльошів до "момів".
Зірка була помічена в джинсах у 2005 році на заході перед премією Еммі в Каліфорнії.
Це було задовго до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі, і тоді вона була відносно невідомою актрисою.
Вибравши джинси для рідкісної публічної появи, Маркл чітко дала зрозуміти, що вона — сучасна королівська особа, яка цінує комфорт і доступність так само, як стиль. На відміну від традиційної королівської моди, яка часто схиляється до формальності та консервативності, джинси представляють собою відрив від умовностей.
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