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Стало відомо, яку доступну кожному річ Меган Маркл зробила своєю стильною візитівкою

1 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, яку доступну кожному річ Меган Маркл зробила своєю стильною візитівкою
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекська Меган Маркл обожнює різні моделі джинсів. За словами експертів, ця річ стала стильною візитівкою дружини принца Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

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Любов герцогині Сассекської до джинсів стала очевидною незабаром після того, як її стосунки з принцом Гаррі стали публічними в 2017 році. Під час їхньої першої офіційної спільної появи на Invictus Games у Торонто рвані джинси Меган від Mother Denim розкупили у короткий термін.

 

Меган Маркл та принц Гаррі.
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: WireImage

 

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл. Фото: NBC

 

Меган Маркл до заміжжя за принцом Гаррі
Меган Маркл до статусу герцогині. Фото: WireImage

 

Джорджіо Армані сказав, що джинси "уособлюють демократію в моді", і саме це почуття ідеально втілює стратегію одягу Меган у її колекції деніму — вона використовує його, щоб створити імідж доступної елегантності.

"Стосовно стилю вони ідеально підходять для повсякденного, невимушеного образу з легкими футболками чи сорочками, але доповнення до піджака або каблука може справді зробити подібні класичні джинси стильними", — каже Леслі Торсон спеціаліста з деніму.

Гуру деніму Донна Іда вважає, що Меган обирає джинси через свою фігуру.

"Меган має спортивну фігуру і віддає перевагу укороченій моделі або бойфрендам, які підходять ідеально для її фігури", — сказала вона.

Меган бачили у джинсах — від кльошів до "момів".

Зірка була помічена в джинсах у 2005 році на заході перед премією Еммі в Каліфорнії.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Shutterstock

 

Це було задовго до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі, і тоді вона була відносно невідомою актрисою.

Вибравши джинси для рідкісної публічної появи, Маркл чітко дала зрозуміти, що вона — сучасна королівська особа, яка цінує комфорт і доступність так само, як стиль. На відміну від традиційної королівської моди, яка часто схиляється до формальності та консервативності, джинси представляють собою відрив від умовностей.

Нагадаємо, відмови принца Гаррі привезти родину у Лондон може мати сумні наслідки для короля. А раніше ми писали, що астролог розповіла про майбутнє принца Джорджа.

Меган Маркл мода стилісти стиль

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