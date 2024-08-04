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Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на королевский отдых

4 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на королевский отдых
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на летнюю встречу королевской семьи в замке Балморал в этом году. Король Чарльз III продолжил традицию своей покойной матери королевы Елизаветы II отпуск в имении в Шотландии в конце лета.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог и герцогиня Сассекские и дети принц Арчи и принцесса Лилибет годами не получали приглашений. Другие члены королевской семьи, которых ожидают в Балморале в этом году, это принц Уильям и его супруга Кейт с тремя детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

 

Принц Уильям с семьей
Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters

 

"В этом году это будет достаточно скромный отдых, где все встретятся, чтобы просто отдохнуть", — говорят источники, приближенные к королевской семье.

Ожидается, что принцесса Анна и ее супруг вице-адмирал сэр Тим Лоуренс также присоединятся к семье на встрече, которая состоится в середине августа.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Гарри говорил о своей любви к Балморалу, поскольку большую часть своего детства провел там. Герцог написал в своих мемуарах: "Для меня Балморал всегда был просто раем. Среднее между Disney World и какой-то священной рощей друидов. Я всегда был слишком занят рыбалкой, стрельбой, беганием вверх и вниз по холмам, чтобы заметить что-то плохое в фэн-шуй старого замка. Я был счастлив там".

Однако у Балморала также много печальных воспоминаний о королевской семье. Елизавета II там скончалась в возрасте 96 лет в сентябре 2022 года. Сейчас Балморал открыт для посещения летом, прежде чем Чарльз и королева Камилла прибудут в отпуск. Билеты на экскурсии по цене 100 фунтов стерлингов или 150 фунтов стерлингов с послеобеденным чаем раскупаются в течение 24 часов после поступления в продажу, и ежедневно 40 человек могут посетить королевскую резиденцию с 1 июля по 4 августа.

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принц Гарри Меган Маркл король Чарльз ІІІ королевская семья

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